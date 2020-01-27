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Архангельское областное Собрание: Сессия будет. Но без журналистов

Как известно, очередная сессия Архангельского областного Собрания депутатов должна начать свою работу в среду 25 марта. Вроде бы тоже массовое мероприятие, но…

Как сообщила пресс-служба АОСД, китайский коронавирус еще не повод для паралича законотворческой деятельности. Пока неизвестно, обяжут ли народных избранников заходить в зал заседаний в марлевых повязках (с учетом дефицита последних).

Зато «паркетным» журналистам рекомендовано следить за деятельностью главного законодательного региона «на удаленке» (через видеотрансляцию), если, конечно, нет «острой необходимости».

Редакция ИА RUSNORD сообщает – острой нет. Да и тупой тоже

23 март 13:20 | : Политика

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