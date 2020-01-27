Константин Щемелинин: Проблема украинского языка в ДНР, ЛНР и Крыму

Недавнее решение парламента непризнанной ДНР о том, что единственным государственным языком в стране является русский, имеет под собой четкую этническую основу.
Прежде всего, а кто такой русский, и кто такой украинец? Опять-таки, что означает владение украинским языком?
Огромное количество людей, не являющихся украинцами, владеют украинским языком потому, что они проживают на территории Украины и вынуждены учить украинский язык в школе.
По данным переписи населения в 2001 году на Украине проживали: 275 тыс. белорусов, 258 тыс. молдаван, 248 тыс. крымских татар, 204 тыс. болгар, 156 тыс. венгров, 151 тыс. румын, 144 тыс. поляков, 103 тыс. евреев, 100 тыс. армян, 91 тыс. греков и так далее. И многие из вышеперечисленных групп людей неплохо владели украинским языком. Но никто не скажет, что эти люди – украинцы!
На Украине была насильственная украинизация (в Белоруссии - белорусизация), поэтому масса русских людей стали называть себя украинцами.
Настоящие украинцы считают главным городом Киев, а не Москву; считают главным сельское хозяйство, а не промышленность; никогда не создавали великой империи, не имеют собственной культуры мирового уровня и так далее; кроме того, украинцы говорят на русском, суржике и на украинском.
Рассматривая этничность как комплексный параметр, можно рассчитать число настоящих украинцев – это число будет приближенным.
В 2014 году на момент референдумов о независимости на территориях Донецкой и Луганской областей проживало 0,2 млн и 0,1 млн украинцев соответственно; русских, при этом, в обеих областях жило 6,7 млн чел.
После образования ДНР в 2014 году в этом непризнанном государстве проживало 0,2/4,8*100%=4,2% украинцев.
После образования ЛНР в 2014 году в этом непризнанном государстве проживало 0,1/2,5*100%=4% украинцев.
В Крыму ситуация более сложная, так как на полуострове проживает много иных этнических групп (не русских и не украинцев) – оценочно, на весь полуостров украинцев в 2014 году было от 26 до 25 тыс. чел. или от 1,1% до 1,5% всего населения.
Фактически, более 90% из тех людей, кто называет себя украинцами, живут на Украине, понимают украинский язык, говорят на русском или на суржике, фактически является русскими людьми.
В опубликованной летом статье «Этнические потенциалы русских и других народов мира в начале XXI века» http://www.schemelinin.com/ethnic-potentials.html мной было написано: «В 2014 году украинцев проживало: в ДНР порядка 4%, в ЛНР – около 4% и на Крымском полуострове – от 1,1% до 1,5% от всей численности населения региона. Незначительное количество этнических украинцев (меньше 5% населения) ставит вопрос о целесообразности сохранения украинского языка как одного из государственных языков в Конституциях ДНР, ЛНР и в Республике Крым».
Константин Щемелинин, крымский писатель