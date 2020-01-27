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Бог все-таки появится в Конституции. Праздник РПЦ

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили поправку об упоминании Бога в Конституции.
Внесенная президентом поправка, упоминающая Бога, сформулирована таким образом: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».
Также на пленарном заседании была одобрена поправка о включении в Конституцию понятия брака как союза мужчины и женщины.
Ранее в Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству поступили дополнительные поправки в законопроект, корректирующие положение о детях.

(по материалам Архангельской епархии)

11 март 14:28 | : Политика / Верую

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