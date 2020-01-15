«Практика варягов себя исчерпала». Калужский губернатор Артамонов был хорош… но надоел

Еще один динозавр региональной политики, многолетний глава Калужской области Анатолий Артамонов покинул свой пост. В этом его желание совпало с мнение Кремля… оттуда ему давно намекали на сложение полномочий.
Артамонов возглавлял Калужскую область без малого 20 лет, это был уже его пятый срок (дольше него, с 1993 года, свой пост занимает только губернатор Белгородской области Евгений Савченко). Много лет входил в рейтинговую тройку самых успешных российских губернаторов, создав в своем регионе режим наибольшего благоприятствования для иностранных инвестиций – не область, а большой цех по отверточной сборке известных зарубежных брендов. Впрочем, тут и география постаралась…
Однако у населения чувствовалась психологическая усталость от одного и того же лица. Что сразу заметили политологи… рейтинги Артамонова поползли вниз, в некоторых он докатился до второй десятки.
На пост губернатора Калужской области передвинули мэра Обнинска Владислава Шапшу. Как утверждают источники, близкие к Кремлю, рассматривалось несколько кандидатур, но исключительно из местных.
Политолог Ростислав Туровский: «Крупные и даже среднего уровня федеральные фигуры не хотят уезжать в регионы губернаторами. Практика отправки в регионы федеральных чиновников себя исчерпала: люди не видят там перспективы так же, как не видят перспективы счастливого возвращения из них».
Экспертное сообщество отнеслось к этой смене власти спокойно и с пониманием…