Читайте в Итогах недели от 19 января 2020 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события уходящей недели.
Сегодня в Итогах:
- Как опасно быть генералом – Касем Сулеймани поплатился за собственное религиозное мракобесие;
- Абхазия на грани срыва – республику измучило несовершенство собственной конституции;
- Путин с нами – президент обещал российскому народу, что один он не останется;
- Раз премьер, два премьер – Мишустин должен стать примером честного и богатого во власти.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/46338-itogi-nedeli-s-13-po-19-janvarja-2020-goda.html