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Читайте в Итогах недели от 19 января 2020 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события уходящей недели.

Сегодня в Итогах:

- Как опасно быть генералом – Касем Сулеймани поплатился за собственное религиозное мракобесие;

- Абхазия на грани срыва – республику измучило несовершенство собственной конституции;

- Путин с нами – президент обещал российскому народу, что один он не останется;

- Раз премьер, два премьер – Мишустин должен стать примером честного и богатого во власти.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/46338-itogi-nedeli-s-13-po-19-janvarja-2020-goda.html

 

19 январь 07:28 | : Политика / Скандалы

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