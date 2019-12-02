Итоги недели с 13 по 19 января 2020 года

Сегодня в Итогах:
- Как опасно быть генералом – Касем Сулеймани поплатился за собственное религиозное мракобесие;
- Абхазия на грани срыва – республику измучило несовершенство собственной конституции;
- Путин с нами – президент обещал российскому народу, что один он не останется;
- Раз премьер, два премьер – Мишустин должен стать примером честного и богатого во власти.
Международные новости
Иран: Кара Господня
Событие января, со страстью обсуждаемое уже третью неделю. Ну, и я вставлю свой пятачок…
Американские венные завалили иранского генерала Сулеймани. И не скрывают этого, наоборот, хвастаются своей прытью. Ибо не видят больше разницы между международным террористом (вспомните Бен-Ладена) и главой Корпуса Стражей Исламской Революции.
Иран аж взвыл! Посыпались угрозы повторить 11.09.2001 в троекратном размере. Мир замер в предчувствии большой войны? Ничуть не бывало. Иранцы сгоряча сбили мирный украинский самолёт, признались в своей рукожопасти и заткнулись. Потому что у них самих стало неспокойно, студенты Тегерана вышли на улицы с лозунгами, что именно из-за таких шайтанов, как покойный генерал, их страна стала всемирным пугалом… хуже какого-нибудь Южного Судана.
Это для нас Сулеймани просто смешная фамилия. Для американцев он… ого-го, четырежды был включён в санкционные списки Вашингтона, как личность, несущая прямые угрозы гражданам США: как международный террорист; как лицо, усугубляющее ситуацию в Сирии; как содействующий незаконной программе создания оружия массового поражения; как высшее должностное лицо КСИР. То есть, американские военные просто выполняли распоряжение главы своей страны, легитимизированное всеми ветвями власти. Выполнили хорошо, на твёрдую пятёрку, продемонстрировав одному из самых агрессивных государств арабского мира, что время шуток закончилось.
О том, что убитый генерал был человеком чёрным, говорят его похороны, в давке которых гибли люди (вспомните аналогичные похороны в Москве 1953 года). Иран, как любое авторитарное государство, а в этом случае помноженное на фанатичную религиозность, умеет скрывать свои неприятные тайны (о похоронах Сталина до середины восьмидесятых шепталась вся Москва, позже об этом ужасе снимали фильмы и писали книги). Но в наше время глобальной информации делать подобное всё сложнее и сложнее. Какой выход? Преподать произошедшее как апофеоз скорби по покойнику и негодования в адрес его погубителей. Такая вот сакральная иррациональность. Свои мусульмане, авось, поймут и оценят.
Кто-то говорит, что Сулеймани просто жил по законам своей страны. Согласен, не только жил, но и был среди их разработчиков. Вот вам только один пример такого законотворчества.
Жила когда-то в шахском Иране женщина по имени Фаррухра Парса. Прогрессивная для своего времени и страны дама - врач, педагог, первая женщина-министр образования. В 1963 году Парса была избрана в парламент Ирана и начала писать петиции шаху Пехлеви с просьбой дать иранским женщинам право голоса. В 1968 она стала министром образования. Во время Иранской революции за отказ покрыть голову платком была арестована и помещена в тюрьму. В вынесенном ей новыми властями приговоре она признавалась виновной в «распространении греха на земле и отрицании Аллаха». В своём последнем письме, адресованном её детям, Парса написала: «Я - врач, поэтому смерти я не боюсь. Я скорее готова встретить смерть с распростёртыми объятиями, чем жить в позоре, будучи насильно укрытой покрывалом. Я не преклоню колена перед теми, кто ожидает, что я почувствую раскаяние в моей борьбе за равенство мужчин и женщин. Я не готова носить чадру и сделать шаг назад в истории». 8 мая 1980 года она была расстреляна. Одним из тех, кто требовал казнить эту смелую принципиальную мужественную женщину, был как раз Сулеймани.
Вы только вдумайтесь, за что её убили – за непокрытую голову. Одна из архангельских адвокатесс оправдывает советские законы, по котором в известные года могли расстрелять молодых людей только за то, что они читали и обсуждали не ту литературу. Легко сравнимо, не правда ли?
Ещё один штрих к общему портрету Сулеймани. Это был особый генерал, он отвечал за провидение спецопераций, не очень-то отличающихся от террористических актов. Только называются по-другому, более внушительно и красиво – гибридные войны. Так его и не повесили, как обычно поступают со специалистами подобного рода… взорвали по благородному.
Конечно, можно было устранить по-другому, без помпы и понтов. Есть десятки, если не сотни способов, тот же укол зонтиком или за ноги да головой о ступени в тёмном подъезде (это я фантазирую). А воспитательный эффект, показать, что Америка не боится крупномасштабного конфликта? Тут очень вовремя подвернулся украинский мирный авиалайнер, как будто чья-то рука направила ту дикую ракету (говорят, российского производства) как возмездие за сбитый над Чёрным морем такой же мирный израильский самолёт. Видите, как в этой истории всё политически переплетено… не иначе – Провидение.
Я на месте мирового сообщества поставил свечки за всех погибших в небе над Тегераном. Если бы не они, ещё неизвестно – мотивированные исламские шахиды рванули бы за океан взрывать всё, что ни попадя, Американцы в ответ стали раздавать оплеухи на всём Востоке по поводу и без. А как ещё современные войны начинаются, позвольте узнать? Ещё и на фоне импичментов…
Сегодняшний Иран, к слову, далеко не тот единый религиозно-фанатеющий организм, каким он был двадцать лет назад… и точно не такой, как сорок назад. Золотая студенческая молодёжь, та, что по идее в скором времени должна стать элитой нации, всё чаще и с вожделением поглядывает в сторону загнивающего (как обычно) Запада и хочет всяких свобод (прежде всего, сексуальных). Те, кто происхождением попроще, общаются в соцсетях, в том же запрещённом Telegrame, а там чёрти чего нахватаешься. Вот где мобилизацию объявить, нацию сплотить! Так ведь боязно, не с той силой схватились.
Какая позиция России в данном конфликте? Пока всё работает на наш карман – нефть и золото поползли вверх, как обычно и бывает. Душевные симпатии на стороне Америке, что подразумевает и Израиль, ибо кто, как не Иран, последовательно желает скорой кончины маленькому, но гордому еврейскому государству. Иран один из дисциплинированных приобретателей российского вооружения? Это место долго пустовать не будет. Тем более что в этой суннито-шиитской мешанине православному человеку недолго и запутаться.
В любом случае, поднимаем правую руку вверх, с выдохом опускаем и произносим сакральное – «умер Касем, ну и хрен бы с нэм!».
Абхазия: Между Грузией и Россией
Впервые я попробовал знаменитый соус ткемали как раз в Абхазии. В 1977 году в Гаграх, куда меня затащила собственная мама – помочь прийти морально в себя и подлечить нервную систему, подорванную московскими излишествами, перед уходом в Советскую Армию. Юг, бархатный сезон, впереди два года полного воздержания… и рядом мама, разве это отдых в 18 мальчишеских лет? В итоге пляж, шашлык на ужин и немного домашнего вина для улучшения аппетита.
Шашлык шёл как раз с ткемали. Соус так понравился, что ел его с лавашом прямо из плошки. Но однажды недобросовестные частники с колхозного рынка подсунули нам забродивший продукт. Тьфу, гадость… как обычно бывает с любой просроченной вкуснятиной.
Второе неприятное воспоминание, связанное с этим действительно благословенным краем, относится к 1986 году и съёмкам телевизионной (не очень удачной) версии гранинского романа «Иду на грозу». Самое начало Перестройки. Никто тогда не представлял, куда заведёт страну «новое мЫшление» (по Горбачёву), но сухумские таксисты уже мечтали – «нас скоро Амэрика купит», и довольно потирали руки… как будто доллары пересчитывали. Было обидно. Не за себя, мы-то там в командировке за госсчёт. За русских Вань-Мань с семействами, отдающих этим жлобам сэкономленные за зиму трудовые червонцы. Цены на тот момент уже поползли вверх – за раскладушку под южными звёздами брали минимум пятёрку с носа (хоть спи на ней втроём).
Куда завели эти мечты абхазов, вы хорошо помните. До настоящей гражданской войны и изоляции. Впереди было почти двадцать лет безвременью, пока не возникла ситуация с Южной Осетией, когда вслед за ней Абхазия прыгнула под тёплое хлебосольное крылышко успевшей окончательно встать с колен России. Теперь по данным из открытых, но не всегда официальных источников бюджет непризнанной республики на ¾ состоит из преференций (подачек) России. Что делать, если местный турбизнес в основном ориентирован на российского туриста (тех, кому элитный Сочи не по карману), а экспорт мимозы и мандаринов крайне ограничен во времени.
Это уже не первый кризис президентской власти в Абхазии. Который зреет-зреет, а потом вылетает пробкой из бутылки с прокисшим ткемали. Президент Рауль Хаджимба – «Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране». Словосочетание сохранение стабильности означает одно – там мог бы вспыхнуть кавказский майдан… мандариновый майдан. Опасен он тем, что в вдоволь повоевавшей республике на руках осталось много оружия. Не только гладкоствольного, но и нарезного. Да что там нарезного… у кого-то в глубине мандариновой плантации наверняка стоит танк на боевом ходу, закамуфлированный под стог и смиренно ждущий своего часа… кавказцы - народ припасливый, хозяйственный.
Сегодняшний кризис примечателен ещё и тем, что начался почти сразу после оглашения результатов последних выборов, оппозиция решила, что Хаджимба стырил победу. В маленькой стране, где кунаки стоят друг за друга горой, а родственные вендетты не такая уж забытая традиция… короче, всё что угодно может произойти.
Кто такой этот Рауль Хаджимба? Он долгое время сам был оппозиционен прежней исполнительной власти. В то время главу этой республики по самостоятельности вполне можно было причислить к губернаторам российских регионов – всё делалось с оглядкой на мнение Москвы. Что части населения не нравилось… а как же исконная абхазская гордость?! На этом оппозиционер Хаджимба и сыграл – он не считал Абхазию должником России. По той его логике, мы (россияне) должны были на свои деньги (с учётом местных откатов) восстановить всю инфраструктуру и тихо удалиться вон. Да, ещё запретить всем своим туристам вылет на египетско-турецкие курорты, пока они хотя бы по одному разу не сфотографируются на фоне гагринских пальм.
За это нам (якобы) обещали создать буферную зону в случае сухопутного нападения агрессивного Тбилиси на беззащитный олимпийский Сочи (что, как мы знаем, не случилось). Насчёт дешёвого летнего отдыха даже иронизировать не хочется, прилагательное «дешёвый» на Кавказе в принципе не приживается.
Ещё у Хаджимбы была своя антикризисная программа преобразований под громким названием «75 шагов к справедливой и благополучной жизни в Абхазии», и вся пестрела словами «создадим», «разработаем», «усилим», «увеличим», но без каких-либо конкретных предложений и рекомендаций к действию. Например, в ней содержалось обещание «разработать демографическую программу». И главный пункт: «предусмотреть выплату пособий за каждого родившегося ребенка в размере не менее 50 тысяч рублей». Надо объяснять, из чьего кармана собирались брать эти деньги? Вот и я думаю, что лишнее… свой бюджет маткапитал еле-еле тянет.
И всё-таки в 2014-м Рауль приходит к власти посредством «Мандаринового майдана». Опираясь, в том числе, на такую тёмную силу, как «пиковая масть» - в Абхазии, как когда-то в Грузии, на один микрорайон приходится по три «вора в законе», только из последней они не так дано перебрались поближе к морю. Вы обратили внимание, что в последние годы с той стороны поступало совсем мало сообщений по официальным каналам? Просто хвастаться был особо нечем, да и Крым с Донбассом эту информационную нишу плотно заняли. Причём абхазская власть даже не заикалась о том, чтобы вступить с Россией в более близкие, тем более, взаимовыгодные отношения, используя нас, простите за простонародное выражение, как лохов. И пусть вас не обнадёживает, что в блогах расхваливают тамошний отдых (с намёком на горячее желание местных мужчин), эти зазывные тексты спокойно можно отнести к понятной всем народной дипломатии (женский вариант «секс-туризма»).
То, что с экономикой там полный швах, понятно без аналитики, на соседнюю Грузию посмотрите. Но в дополнении к этому есть у Абхазии такая проблема, как этнократический характер маленкого государства. Что сие означает? По их конституции президентом республики может стать только этнический абхаз, что фактически вытеснило представителей иных национальностей на обочину политической жизни.
И не только политической. Вот данные, датированные 2014-м годом, вряд ли с тех пор положение нацменьшинств улучшилось. Численность жителей Абхазии сократилась в следующих пропорциях -
армян - на 41,4% (в Сухуми - на 54,5%),
русских - на 68,7% (в Сухуми - на 65,4%),
грузин - на 80,8% (в Сухуми - на 96,3%),
греков - на 86,6% (в Сухуми - на 90,5%).
Как вам такие статданные? Республика даже не варится, она медленно томиться в своём национальном котле, её территорию давно покинули высококлассные специалисты нетитульной национальности, а свою замену ещё вырастить надо.
Мало того, по абхазским законам приобретать там недвижимость может только гражданин Абхазии, что делает невозможным приход в республику инвесторов, даже российских. Зато есть случаи откровенного отжима собственности у российского бизнеса, как, например, случилось с торговым комплексом «Континент» в Гагре. В чём, естественно, приняли участие упомянутые выше «пиковые», а государство на это только руками развело. О каких сторонних инвестициях может идти речь?
Сейчас ситуацию пытается разрулить сам Влад Сурков, поставленный Кремлём соглядатаем над непризнанными республиками. Наверное, он подберёт более сговорчивого и управляемого президента, который вряд ли пойдёт на изменение конституции в сторону этнической либерализации (его за это просто тихо прирежут местные интересанты). И что дальше? Абхазия снова в тупике…
…только зачем России лезть за ней туда же?
Федеральные новости
Путин: О детях голодных замолвлю я слово
- Что вы читаете, мой принц?
- Слова, слова, слова…
(«Гамлет»)
Ещё с рождественских праздников нас (россиян) стали настраивать на послание президента.
Причём эта процедура по своему названию рассчитана на достаточно узкий круг – так называемою «политическую элиту» страны – министров, депутатов, сенаторов, губернаторов, главных редакторов федеральных СМИ, религиозных священнослужителей разных конфессий, политиков не из средненьких.
То есть, нас приглашают к священнодействию… ну-ну.
Прошлое обращение отметилось уклоном во внешнюю политику. Причём агрессивную – на экране Россия интерактивно разбиралась со всеми своими врагами. Что вызвало шквал… скажем так, непонимания. Ну, какое дело бабушке из поморского (к примеру) села дело до геополитических игра Москвы и Вашингтона, когда козу кормить нечем? Или на какие шиши внука достойно отправить в первый раз в первый класс?
Кстати, бабушка та и есть самый дисциплинированный избиратель. Потому что интернет не освоила и телевизор до сих воспринимает, как безальтернативный рупор правды. Именно для неё (президент специально остановился) в России повсеместно запущенно цифровое телевидение. Чтобы лучше слышать, лучше видеть… ну есть брюхо набить – категория бездуховная.
Правильно нас готовили. Президент сразу же оседлал болезненную тему демографии. Причём «влез» на неё с правильной стороны – «Есть запросы на перемены, и люди на местах лучше знают, на какие».
А людям на местах нужны… деньги. Им уже не надо показывать, как эффективней и веселее зачинать детей, им это объясняют (и показывают) со времён «Маленькой Веры». Наконец-то глава государства подошёл к главному – «не так важно, сколько детей будет, главное, какими они вырастут». Причём уточнил – то количество детей, которое считается на Западе вполне достаточным, для нас мало. Опять намёк на то, что Россия – не совсем Европа? Слышали, неубедительно. Если в Брюссели-Лондоне основной приплод идёт от выходцев с Востока и Африки, то в Москве от «понаехавших» из республик Средней Азии. И там и там живём с ними рядом… наблюдаем, ночью берём пример… но что-то не получается. Видимо, не дано. Генетически, в программе наших женщин заложено развиваться не только в сторону деторождения.
Однако попробовать стоит. Так решил президент. И повелел в 2024-му повысить индекс рождаемости до коэффициента 1.7 (один плюс ноль семь ребёнка на одну семью. И тут же перешёл к яслям. Которых в стране не хватает. В этом, по мнению Путина, виноваты местные власти – «Губернаторы, коллеги дорогие (как озолотил), нельзя так работать!».
А я подумал – будь сам губернатором, обязательно саботировал строительство яслей. Потому что отдают туда совсем уж крох ., делая их самыми несчастными людьми на Земле, по себе помню. Как с этим на Западе? В Фильмах показано – при госучреждениях существуют специальные детские комнаты, куда работающие мамки в любую свободную минуту могут заскочить-потискать своё чадушко (подразумевается, что работающим в частном бизнесе должно хватать денег на няньку. У нас вы о таком слышали? И кто же социальней?!
Но то, что детские садики построены и не лицензируются, это, конечно, безобразие, сечь нещадно. Только при ком такая бюрократия расцвела махровым цветом, когда бумажка с подписью важнее дела… ась?
И дальше Путин вплотную переходит на тему денег и низких доходов населения. Причём не только сетует, но и обещает, зал постоянно взрывается овации, а глава драматически их пережидает (телекамеры ещё показывали ритмично качающиеся головы в такт президентским словам… по-моему, скрытое издевательство со стороны режиссёров прямого эфира). «Поддержка малоимущем семьям в среднем 11 000 рублей по стране», «материнский капитал уже за первого ребёнка», «ежемесячные выплаты на детей до 7 лет» (я сразу губища раскатал, но пришлось свернуть – доходы у семьи выше).
И вдруг – социальный контракт (не путать с общественным договором), по которому малоимущим семьям помогут с открытием собственного дела. Тут меня натурально смех разобрал. Конечно, разные ситуации в жизни бывают, но в современной практике малоимущими в основном оказываются… не обязательно пьющие, просто безынициативные и записные неудачники (есть такая категория). Какой им бизнес?!
А вот для всех. Детское горячие питание в школах (с 1 по 4) вне зависимости от доходов родителей. Президент специально уточнил – чтобы малообеспеченные дети не чувствовали себя голодранцами. Наверно, по той же логике не вводится прогрессивная шкала налогообложения для взрослых… или на то другие причины.
И ипотека («иМпотека», как называет её мой друг-режиссёр – «как подумаешь, что завтра выплата, всё опускается»). Для молодых семей (мы эту стадию давно проехали) по 6.5 % годовых, а на Дальнем Востоке вообще пол 2%! И всё равно бегут, сволочи неблагодарные, население только и прирастает за счёт китайцев-корейцев (у них ещё социальней и идеологичней). Парадокс? По мне, так закономерность…
Дальше по нарастающей. Президент перешёл к качественному и, главное, бесплатному образованию. Для начала – прибавить зарплату учителям, рискнувшим на классное руководство (соответствующий нацпроект не справляется). Сразу вспомнилась та северодвинская училка с прыгалками… таких никакой надбавкой не испортить. Зато очень правильные слова о том, что студенты, закончившие первый курс, должны иметь право перевестись на другой факультет при личном желании. А то сколько ходило и ходит вокруг физиков с душой лириков. Только непонятно технически – как переводиться из архитектурного в театральный… или имеется ввиду переход внутри одного вуза? Что ж, тоже подспорье, вдруг в историке проснулся нефтяник?
Президент специально уточнил – новшества должны касаться, прежде всего, провинциальных вузов – «чтобы не уезжали со своей малой родины». Тоже комплекс проблем. Например, по мнению большинства наблюдателей, в САФУ такой юрфак, что сразу в Вологду беги. Или ещё дальше.
Отечественной медицине уделено гораздо меньше времени. От Путина я узнал, что идеальных систем здравоохранения не существует в принципе (к слову, израильтяне иного мнения), что возраст дожития достиг 73 лет (откуда растут ноги пенсионной реформы), что отменяются ранее введенные санкции на ввоз импортных лекарств для детей (долгие продолжительные аплодисменты лично от меня).
Тут Путин тяжёлым взглядом обводит зал… нет, всю страну – «на это нужны ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ».
В душе автора ёкнуло – вот и момент истины. Но президент стал путано рассказывать про «новый инвестиционный цикл», как эти льготы центр будет компенсировать регионам… А где центр деньги возьмёт, в единой стране, чай, живём?! Тут бы и начать разговор о внешней политике, почему растут нефть с золотом, чью сторону мы в этом процессе принимаем.
Нет, не решился на такую откровенность, всё-таки прямой эфир. Наверное, не доросли… мы с вами. До правды.
Внешнеполитический блок кончился вполне предсказуемыми тезисами – «Мы должны защитить правду о той войне», «Мы никому не угрожаем, только укрепляем обороноспособность», «Мы никого не догоняем, наоборот, новым типам наших ракет все завидуют» (представляю, как на этих словах подпрыгнули жители Нёноксы).
И в конце президент скромно о себе. Точнее, о своей должности, которую он уже точно оставит в 2024-м (лишь бы не было войны). Идущему за ним нельзя будет иметь ни иностранного гражданства, ни даже вшивого ПМЖ (для Шварценеггеров осталась лазейка – прожить на территории России не менее 25 лет).
А ещё наделить Госсовет особыми функциями (вывести из статуса «элитного междусобойчика ни о чём») и одарить губернаторов дополнительными функциями (как насчёт допфинансирования?).
Ну как, хорошо? Но мало?! Мне, так по самое горлышко…
Правительство: Медведь Медведя прогоняет
И всё-таки я ему рукоплещу!
Что значит – «кому»?! Путину, кому же ещё! Так славно, так артистично всех развёл на своём послании. Долго-долго говорил о помощи детям (почти как Бендер в «12 стульях»), что изначально означает – о любви. Все (особенно дамы) так заслушались про маткапитал и бесплатные школьные обеды, что не обратили внимания на концовку, в которой самый цимес.
В чём цимес? В том, что Владимир Владимирович действительно не пойдёт на свой пятый (по факту) президентский срок. Как все невеликого роста люди, которым данная опция доставляла по молодости проблему в коммуникациях с противоположным полом, наш президент при всей выдержке профессионального разведчика болезненно относится не только к иронии свой адрес, но и просто к снисходительным взглядам (мне когда-то по полочкам сексолог Палеев всё это разложил на съёмках программы о гигантомании). Это сейчас главе нашего государства не стыдно раздеться по пояс перед объективами на фоне Саянских гор… а что будет дальше?!
Поэтому, натешившись публичным успехом, он готовится отойти в тень. В тень Госсовета, например. Таинственной структуры с неясными пока полномочиями, но которая, объединяя за одним круглым столом глав всех регионов, в перспективе способна влиять буквально на все процессы. Причём общее времяпрепровождение с Путиным (в любом его будущем качестве) хотя бы раз в месяц, не только поднимает губернаторов-председателей-президентов в собственных глазах и глазах населения, но и делает их соратниками САМОГО. На такой отряд верных кунаков всегда можно опереться при необходимости. Эх, знать бы Хрущёву…
Почти тоже самое и с ГосДумой, которой делегировано часть верховных полномочий. Тоже тонкий расчёт, при парламентском большинстве «Единой России» и опричнины в виде ОНФ действующий президент на долгие времена заручился там поддержкой во всех начинаниях (и защитой при любых неприятностях). Остальное кукольный театр. Вы видели, как Жириновский аплодировал возможности участвовать в формировании будущего правительства, и как этому же хмурился Медведев? Ну артисты… как будто это для них стало неожиданностью. В которой раз говорю – не думайте, что люди в Кремле слеплены из особого теста, там такие же человеческие эмоции. Всё заранее обговорено – малыш, я тебя не брошу.
Чем не угодил Медведев Путину? Всем угодил. Отличный премьер в их тандеме… технический в том плане, что принимает на себя огонь за все непопулярные в народе решения и в спину первому никогда не чихнёт. Его предшественники тоже были далеко не самостоятельными людьми… но этот просто свой. Безынициативный в ключевых вопросах (неужели кто-то думает, что Дмитрий Анатольевич в бытность свою президентскую самолично Каддафи в расход списал?). Именно этим Медведев народу и не нравился, считался слабаком и западным подпевалой.
Я знаю, что события среды испортили многим семейный ужин – пельмень в рот не лез. Хладнокровней, сограждане, хладнокровней… это ещё не гражданская война, не революция и даже не экспроприация. Президент, которого вы любите (судя по официальной статистике) просто укрепляет свои чуть пошатнувшиеся после пенсионной реформы позиции. Он Федеральному Собранию действительно рассказывал о любви… о любви к самому себе.
Итак, правительство в отставке. Кто вернётся, пока неизвестно. С большой долей вероятности можно сказать, что не вернётся министр сельского хозяйства Д. Патрушев. Его гениальность как сына секретаря Совбеза Н. Патрушева не нашла подтверждения на этом посту, а только вызывала раздражение у коллег и избирателей. Что ж, в нефтянке его младший брат работает, авось, пристроит.
Ещё в подвешенном состоянии находятся вице-премьеры Козак и Голодец, министры Мантуров и Топилин. По одной и той же причине – они в списке тех, у кого «на крайний случай» есть вид на жительство в иностранной стране. А этот штрих в биографии чиновника Путиным громогласно объявлен вне закона. Мне кажется, решение будет приниматься по каждому в отдельности. Если человек действительно нужен, список, гуляющий в интернете, будет объявлен ничтожным, а если не нужен… то ветер в спину. Кого-то точно уволят, уже сам Мишустин нам обещал…
Эту фамилию вся страна учит. Пошли шутки о теддифилии (любви к плюшевым медведям и даже стишки:
Нас с новой силой возлюбя,
Погнал правительство в отставку.
Теперь уйти никак нельзя.
Вновь на себя он сделал ставку!
Что с новым премьером не так? Всё так (если исключить внешнюю схожесть с Фрадковым… но это не диагноз и не приговор). Наоборот, есть интересные моменты. Вроде силовик (на них, как известно, вся Россия держится), но нетипичный, уходил в бизнес. Главный налоговик России, значит, на каждого имеет папочку с компроматом и сможет держать будущий кабмин на коротком поводке. Считается (или считался) самым состоятельным чиновником, значит, у самого поводок короткий. И лысый, значит, не будущий президент (они у нас с 17-го года чередуются лысый-лохматый).
Для Мишустина настал час испытаний (он и внешне похож на тех, кто берёт под козырёк и садится в… куда скажут). Но таких испытаний, о каких и не мечтали его предшественники из 90-х (черномырдины-примаковы-степашины). Они сидели на пустой казне и краснели перед водителями собственного служебного автотранспорта, которым даже в гараже Первого управления периодически задерживали зарплату. Теперь ситуация принципиально другая – бюджет профицитный, по общему признанию рекордной наполняемости, что называется – деньги некуда девать. Их и девают не туда, что народу ну, очень не нравится. То есть, перед новым премьером стоит задача попытаться убедить народ, что во власть идут не только хапать… а то бытует такое мнение. Хотя бы на своём собственном примере – я и так самый богатый, куда мне ещё.
Конечно, на нашем региональном уровне Мишустину очень подкузьмил генерал Родионов, опустивший реноме ФНС ниже ватерлинии. Ну, так и Архангельская область совсем отдельная история.
P.S. Мне интересно, осознав, что на этом ВСЁ, Дмитрий Анатольевич Медведев испытал внутреннее облегчение или почувствовал себя уязвлённым? Всё-так чужая душа – потёмки…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD