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Русская церковь просит Минздрав спасти детей, больных муковисцидозом

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал министерство здравоохранения отменить запрет на ввоз в Россию импортных антибиотиков, необходимых детям, страдающим от муковисцидоза.
«Я бы хотел обратиться через нашу передачу в Минздрав лично к министру Веронике Игоревне Скворцовой с просьбой пересмотреть это решение и не допустить того, чтобы дети не получали тех лекарственных препаратов, от которых зависит их жизнь», — сказал иерарх в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Митрополит пояснил, что муковисцидоз — тяжелая генетическая болезнь, которая происходит вследствие мутации генов, когда поражаются печень, поджелудочная железа и особенно легкие, многие из больных не выживают.
«Мы в нашем приходе на Ордынке уже много лет работаем с такими детьми, собираем для них средства, проводим ярмарки», — рассказал архиерей.
По его мнению, нынешняя ситуация возникла из-за темы импортозамещения, которая, на взгляд представителя Церкви, не должна касаться лекарств.
«И хотя сейчас говорят, что есть отечественные аналоги зарубежных лекарств, которыми пользуются больные муковисцидозом, родители утверждают, что это не так. Я думаю, что здесь необходимо прежде всего прислушаться к голосу родителей», — сказал митрополит.

10 январь 09:34 | : Политика / Верую

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