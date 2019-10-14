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Игорь Скубенко: В шаге от президентства

Глава администрации Северодвинска избран вице-президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России.

На мероприятии, в котором от Северодвинска приняли участие глава города Игорь Скубенко и председатель городского Совета депутатов Михаил Старожилов, обсудили ряд вопросов, касающихся участия городов в реализации национальных проектов, взаимодействия Союза городов с национальной ассоциацией развития местного самоуправления, о планах работы организации в 2020 году.

Реализация нацпроектов означает необходимость освоения больших федеральных средств в довольно сжатые сроки. Поэтому особое внимание надо уделять предварительной подготовке проектов, чтобы при получении средств не тратить время на разработку документации. Кроме того, что одним из показателей результативности реализации нацпроектов, таких как, например, «Формирование комфортной городской среды», является вовлечённость населения. Поэтому и в дальнейшем в рамках реализации таких программ будет учитываться мнение жителей путём опросов, голосований и конкурсов.

- Диалог получился продуктивным. Рассчитываем, что наши мнения будут услышаны в вышестоящих органах власти. Обозначил две проблемы. Первая - необходимость заключения соглашений в кратчайшие сроки со стороны федеральных органов власти и более оперативное доведение средств вышестоящих бюджетов на реализацию национальных проектов. Вторая - корректирование федерального законодательства о закупках с целью пресечения злоупотреблений со стороны недобросовестных подрядчиков, а также более внимательное участие УФАС России в реализации национальных проектов на местах, - отметил Игорь Скубенко.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

07 декабрь 09:03 | : Политика

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