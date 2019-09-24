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Молодым везде у нас дорога? Эмиграция в цифрах, надеждах и иллюзиях

Тему можно спокойно считать продолжением предыдущей. Ибо от хорошей жизни, какую обещает «Единая Россия», не уезжают. Казалось бы…

Это уже вам не рейтинги конкретного персоналия, которые называют, и часто справедливо, «белым шумом». Тут речь о надежде на счастливую жизнь. Которая долго умирает в мученьях повседневности.

Молодёжь – надежда и будущее России? Получите - Более половины (53%) молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы переехать за границу на постоянное жительство - это рекордный показатель за последние десять лет. Резкий рост, сразу на 16 процентных пунктов, пришелся на период с мая по сентябрь. Дальше социологи проводят параллель между желанием свалить и московскими предвыборными событиями, во время которых именно молодёжь огребала от правоохранителей. Типа, наше будущее разочаровалось в своём будущем.

Однако более глубокие исследования говорят о превалировании экономических интересов над политическими. Если кто-то и говорил – не хочу больше видеть ни Путина, ни Собянина, его голос затерялся в гуле последователей «колбасной алии». На первом месте у потенциальных отъезжантов - желание обеспечить детям достойное будущее (её называли 45% желающих уехать). На втором месте - экономическая обстановка в России (40%), на третьем - высокое качество медобслуживания за рубежом (35%) и только потом политическая ситуация в стране. Жалко, в опроснике не было пункта – охота к перемене мест, уверен, он был бы лидирующим.

Зато 28% считают, что за рубежом больше возможностей для карьерного роста. Вот тут многих ждёт глубокое разочарование.

Лично я знаю немного случаев, когда уехать удавалось людям указанного возраста. Эмигрировать именно одним, а не всей семьёй и, соответственно, не на пустое место. Лучше это делать вообще до шестнадцатилетия… да только кто тебя такого выпустит?! Раньше было проще даже несмотря на советские препоны - на западе ты считался «узником совести» с соответствующими преференциями. Но после падения железного занавеса приходится доказывать свою профессиональную состоятельность и перспективность на рынке труда той страны, которую выбрал для ПМЖ. То есть, если ты гуманитарий, сразу приготовься к бооольшим сложностям. Если работник культуры – десять раз подумай, готов ли к радикальной смене профессии (девяносто пять случаев из ста). Просто для справки, с начала нулевых в России с Запада вернулись большинство уехавших ранее киношников, как только у нас здесь зашевелилось. Возвращались не только из Канады и Израиля, но и из США… смирившись с тем, что атаковать Голливуд бесполезно (о причинах в другой раз).

Недавно в интернете прочитал историю, как добрая дочь, испугавшаяся увлечения своей матушки пенсионного возраста патриотическими идеями, которые она черпает из соловьиных трелей, отвезла родительницу на месячишко в Париж. Там они снимали квартиру, тусовались на Елисеевских, ходили по музеям, полдничали в бистро на Монмартре. И как наивная (до этого) русская женщина прониклась западный свободным духом, а, вернувшись домой в Москву, выбросила телевизор на помойку.

Последнее правильно сделала, если у неё нет кабельного пакета. Но в остальном есть нюансы. Её дочь явно небедная девушка, если может позволить такие вояжи, а с деньгами, как известно, везде неплохо. Её мама познавала незнакомую западную жизнь именно с позиции индивидуально туристки, изначально не рассчитывая остаться там надолго.

А вот с иными планами… На архангельских молодёжных ресурсах частенько можно прочитать позитивные истории жизни тех, кто отправился покорять Запад. Например, восторженный рассказ некой Светы из Котласа, которая искала-искала себя… и нашла в Канаде. Теперь ездит по действительно красивой стране (пока деньги позволяют), радуется улыбками и контактности прохожих (что действительно имеет место, иногда даже с избытком до сомнения в искренности), надеется там зацепиться (может, кого себе и найдёт в личном плане).

С одной стороны, такой оптимизм приветствуется, скептикам и флегматикам лучше и не мыкать счастье на том берегу, постные мины на лице тот мир сразу отвергает (прежде всего, работодатели). С другой, надо быть морально готовым не только к сложностям, но и к краху надежд состояться в престижной профессии. Поэтому я настоятельно советую всем молодым (собственные сыновья не исключение), посматривающим в сторону Запада, сначала получить здесь востребованную в любой стране рабочую специальность, не требующую идеального знания иностранного языка, и уже потом ехать покорять Америку (Канаду, Австралию, Европу… без разницы).

Ещё неплохо осознать тот факт, что страны Запада – не резиновые, и вас там никто не ждёт. Раньше – да, любой уехавший из-за «железного занавеса» воспринимался западным обществом, как жертва тоталитарного режима, достойная всяческого сочувствия, соответственно, пособий, бесплатных страховок и прочих социальных преференций. Увы, халява закончилась ещё в начале 90-х. При этом тамошние законы таковы, что не только граждан, но и обладателей вида на жительство не принято оставлять без социальной помощи. То есть, вас проще изначально не впустить, не легализировать, с этим многие сталкиваются. И грозные 53 %, желающих покинуть Россию в самом продуктивном возрасте, всего лишь цифры, не более того. Иначе была бы действительно демографическая катастрофа.

К слову, часть аналитиков считают ужесточение иммиграционных законов (в США даже лотерею Green Card собираются отменить) одной из основных причин усиления антизападных настроений в рядах российской молодёжи, типа, она обиделась за свою ненужность. А те, кто заявляет, что «готов хоть завтра», в большинстве своём воспринимают идею эмиграции как мечту, для воплощения которой у них нет ни денег, ни толчка со стороны собственного окружения.

Другое дело, уже хорошо, что наше общество перестало относиться к эмигрантам как к предателям родины, как было совсем недавно в нашей истории.

Однако… аналитики всё чаще говорят о том, что очередная волна российской эмиграции представляет собой совсем особую структуру. В которую входят неоднозначно воспринимаемые обществом олигархи и чиновники, выходцы с Северного Кавказа, борцы с коррупцией, задевшие интересы отдельных высокопоставленных персон, и просто радикалы различных мастей и расцветок, им всем намного проще получить вожделенный статус политбеженца. Как по-вашему, радуется западное общество, помешенное на законопослушности, подобным соседям? (Израиль сознательно не упоминаю – репатриация совсем особая статья).

Если вас ничего в прочитанном не смутило, тогда вперёд и с песней! Потом напишете… похвастаетесь.

Леонид Черток

01 декабрь 06:59 | : Политика / Экономика / Деньги

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