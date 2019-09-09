Итоги недели с 21 по 27 октября 2019 года

Сегодня в Итогах:
- Валютный пропагандист – телеведущий Соловьёв никак не может определиться с работой и призванием;
- Права без человека – Виталий Фадеев превратит Совет при президенте в команду «чего изволите»;
- Из депутатов в начальники –Игорь Арсентьев не боится «Единой России», но и спуска не даст.
Федеральные новости
Телевидение: Соловьиные трели
Телеведущий Владимир Соловьёв снова в центре скандала.
Впрочем, ему не привыкать. То обругает кого в прямом эфире (не просто так, а в соответствии с генеральной линией), то выгонит взашей из студии. Причём не из своей, где он полноправный хозяин (производящая компания Соловьёва продаёт телеконтент Второму каналу), там у него такие приглашённые, что на них и голос не всегда повысишь. Но всё равно, на следующее утро интернет так и пестрит заголовками «Телеведущий чуть не побил имярек». Можно сказать – Вова славы не ищет, она впереди него бежит.
Или смешная история из 2017-го года, как поссорились два телееврея (в этом уточнении самый цимес). В своём ежевечернем юмористическом шоу собственного имени Иван Ургант раздухарился до такого, что назвал ежевечерние, но крайне серьёзные выпуски такой же именной программы Владимира Рудольфовича «соловьиным помётом». Надо сказать, что Ваня, в отличии от старшего товарища по телецеху, лицо подневольное и на зарплате. То есть, отсебятину он может нести после редакторской визы. Которая будет наложена в подобных спорных случаях только после согласования с главным начальством… короче, с Эрнстом. Да и не прямой это эфир вовсе, как может быть думает кто-то наивный. Из собственного телевизионного опыта смею утверждать, что Константин Львович, прочитав про «помёт», злорадно потёр руки – врежь им, Ванятка, от меня. Врежь за Андрюху (незадолго до этого конфликта главный на Втором Добродеев переманил к себе рейтингового телеведущего Андрея Малахова как раз обещанием коммерческой свободы)!
В ответ разгневанный Рудольфович на всю страну (и даже дальше, учитывая зону покрытия главным российским телеканалом) объявляет Урганта-младшего чуть ли не агентом Киева (по нынешним временам это тоже самое, что когда-то обвинить еврея в сотрудничестве с гестапо) и зачем-то приплетает папу Андрея. А это уже по беспределу… семью в наших внутримедийных тёрках трогать самое последнее западло.
Пикантность ситуации в том, что шоумен с Первого в своём скетче не уточнил, чей именно помёт имел в виду… просто абстрактного соловья. Но только один из… однозначно принял выражение на свой счёт. Весь интернет хохотал недели две, и часто с антисемитским подтекстом.
Но за прошедшие годы Владимир Соловьёв, когда-то стартовавший в профессии почти либеральным телеведущим ведущим, стал не просто известным журналистом, он стал ЯВЛЕНИЕМ. В основном с жирным знаком минус, если почитать реплики на каждое его упоминание в соцсетях.
Что такому подарить (если дом в Италии у него уже есть)? Тут голому сломаешь. Но Соловьёв настолько самостоятельный во всём мужчина (шесть детей от разных жён, шутка ли), что делает сам себе подарки - 20 октября зафиксирован его рекорд - как ведущий он провел в телеэфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд в течение одной недели. А это 5 часов ежедневно в течении 5 дней в Программах «Кто виноват?!» и «Воскресный вечер с…».
И, пожалуйста, не надо кривых усмешек и сравнения с трудовым подвигом Стаханов. Поверьте телеоператору (в прошлом) – в студии от осветительных приборов не менее душно, чем в угольной шахте. Да, языком трепать – не отбойным молотком работать, согласен. А нервы, напряжение, когда любая сказанная тобой глупость моментально разлетается по всему миру со скабрезными комментариями. А импульсы презрение, которые пускают в тебя тысячи либерально или антисемитски настроенных телезрителей… от этого никакая Джуна не защитит. А личная ненависть к части собеседников и зрительской аудитории («Ненависть к своей стране. Отречение от родителей и их партийного прошлого. Таков портрет российского «интеллигента». Он живёт на деньги государства и не перестаёт его ругать...» - из эфира Радио Вести FM, наш герой и там подвизается), которая, нет-нет, да и выплеснется с экрана. Всё это приводит в итоге к профессиональному выгоранию и атрофии некоторых чувств.
Ещё раз уточню – Соловьёв не просто говорящая голова (как какая-нибудь Скабеева на том же канале), поставленная для связки сюжета и передачи слова от одного участника ток-шоу другому. Он - полноправный участник дискуссии (и ругани), требующей предельного эмоционального напряжения. Это даже не актёрская работа, где говоришь заученный, не тобой написанный текст. И всё с одного дубля без права перезаписи. Каждый день и по два раза, за просто так в Книгу рекордов Гиннесса не попадают. То есть, настоящий пахарь (тут без грамма иронии), пусть и не на колхозной ниве, а ниве агитпропа. Ну, а то, что его позиция кому-то не нравится, так на всех не угодишь… работа есть работа.
За такую пахоту должны хорошо платить. Соловьёву и платят, по интернету гуляет цифра в несколько десятков миллионов. Скорее всего, не всё ему в карман, а насчёт его производящей компании. Ну и хозяину немало остаётся, не будем завидовать.
Здесь вот какой нюанс. Если ты на экране играешь записного патриота, то постарайся соответствовать этой роли и в жизни. А то подучится Штирлиц, переодевающийся дома в красную косоворотку и в редкие минуты отдыха от фашистских дел бренчащий на балалайке.
Владимир Рудольфович позволяет себе больше. Мало того, что купил недвижимость в стране–члене НАТО, ещё и подал на получение итальянского гражданства. Насколько мне известно, подобная процедура подразумевает клятву новой отчизне. Сверился… точно – клятва верности Итальянской Республике. А как же клятвы верности России и политике Путина, которые он произносит ежедневно в прямом эфире… правда, в разных интерпретациях? Не разорваться бы…
Православный отец Сергий, совершающий духовную миссию в Италии, начал сбор подписей под петицией протеста, обращённой к правительству этой тёплой страны, которую уже подписали 175 тысяч итальянских граждан. Они вряд ли видели программы Соловьёва, но верят священнослужителю и очень настороженно относятся к характеристике «российский Геббельс». У них самих в истории было нечто подобное… вы наверняка помните.
Да, не повезло любимцу «второй телекнопки», у правительств европейских странах принято с понимание относится к тревогам и мнению своих избирателей.
Впрочем, гражданство Италии для Соловьёва - это ненужный выпендрёж. Для тихого отдыха на собственной вилле вполне хватит ВНЖ (вид-на-жительство). Вряд ли он захочет поработать в местных СМИ, ему там в жизни столько не заплатят, как у нас телике. Зато услышал много о себе приятного от духовно близких ему людей. Например, Ирина Яровая (известная…) бросила клич «прекратить травлю прекрасного телеведущего, беззаветно служащего отчизне и президенту». В свою очередь Урганту с Первого пламенная депутатша посоветовала «поберечь свои шуточки для выступления у себя дома в Израиле». Разве Ваня купил себе дом в Хайфе? Впервые слышу, это другой прекрасный телеведущий купил в Италии. Это, не говоря о совсем некрасивой для народной избранницы тональности, более подходящей для коммунальной кухни.
А если даже и купил, так что? Иван Ургант никогда не выходил из образа хохмача, шута, людям этой специализации много чего позволено. Но когда ты строишь из себя пламенного патриота, нужно дачи выбирать где-нибудь поближе к обожаемому объекту, то есть, к Кремлю.
Иначе вспоминается старый, но вечно актуальный анекдот про крестик и трусики…
Общество: Детский сад при президенте
Одна из самых обсуждаемых новостей последней недели – кадровые пертурбации в президентском Совете по правам человека.
Потерял свой пост его председатель Михаил Федотов. Официальная версия – по возрасту… как будто заседать, встречаться с Путины и защищать чьи-то права по сложности и физическим нагрузкам равносильно пилотированию истребителя. Кому-то он нравился, кому-то не очень. Последним – за соглашательство с действующей властью и отсутствие жёсткой позиции по принципиальным вопросам. Но он хотя бы выглядел правозащитником – интеллигент в очках и с бородой. Юрист и дипломат. Состоял в «Союзе правых сил», не так давно главном флагмане либеральных сил России. Сразу после назначения председателем СПЧ обозначил своей главной задачей на этом посту ««десталинизацию общественного сознания». Что более чем актуально в сегодняшней повестке дня.
Наверное, на этом месте более гармонично смотрелись бы Сахаров или Лихачёв. Или Толя Марченко, что это за защитник прав человека перед президентом, кто сам не хлебал тюремную баланду? Только нет их с нами.
Зато есть Виталий Фадеев. Технарь, пришедший в журналистику в начале вольных 90-х. Пообтесавшись в «Коммерсанте» (могу спросить мнение о нём у Андрея Васильева, в то время замглавреда ИД, но не буду… не хочу пускать себе в уши струю мата), возглавил журнал «Эксперт», переросший позже в медиахолдинг. Который сам же довёл до банкротства рискованными телепроектами, ориентированными на самолюбование, что подтверждается всем независимым от системы журналистских сообществом. Далее была Общественная палата… абсолютно бесполезный орган как на региональном, так и федеральном уровне.
А ещё он член высшего политсовета «Единой России». Ты вслушайся, Карл, главный по человеческим правам состоит в главном органе партии власти! О каких правах обездоленных может идти речь, если председатель состоит в тусовке самых сытых?! Эта должность вообще не для партийных. Для совестливых, что по определению исключает любое членство. Увы, в Кремле думают по-другому.
Фадеев всегда любил красоваться на телеэкране. В нулевых не вылезал от Шевченко и Познера. Теперь от Соловьёва и его более мелких патриотичных коллег. В последнее время он эту телезависимость успешно монетизировал, стал вести информационные телепрограммы, за это уже платят. Те программы, в которых прославляют. Видимо, он так достал в этой роли руководителей Первого, что сам Эрнст пролоббировал его новое назначение. Не будет же целый глава Совета при президенте воскресными вечерами читать с телесуфлёра новости и рассуждать на посмешище миллионам. Или наглости хватит… а, может, жадности?
Так что мы с вами можем ожидать от нового главного по защите наших прав? Фадеев уже выступил с декларацией. Вчитайтесь - Фадеев сообщил, что главным вектором его работы в СПЧ станут не политические, а социальные права граждан. Он подчеркнул, что намерен отдалить свою работу от политических прав, так как считает недостаточно заметными в общественно-политическом поле права на достойную оплату труда, жилье, медицинское обслуживание и так далее.
Вот вам и весь хрен до копейки! В стране, где то полиция, то прикормленное властью казачьё лупцует на улицах столицы всяких несогласных, где существует дурацкие фильтры от участия неугодных кандидатов выборах, где в государственных СМИ давно существует скрытая цензура (к слову, сам Фадеев в чине главы медиахолдинга безжалостно увольнял слишком вольных по его партийным меркам борзописцев), главного по правам человека политика совсем не интересует. Он же социалкой собирается заниматься… детишек в детсады устраивать. Благородное, конечно, дело, но совсем не того масштаба. Можно не сомневаться, выпендрёжа у Фадеева будет, как будто он спасает мир.
Но и это ещё не вся «реформа». Одновременно Путин подписал указ об изменении состава совета. Из него, в частности, исключили политолога и культуролога Екатерину Шульман (она проработала в СПЧ меньше года), главу «Агоры» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского, руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва, а ещё… бывшего главу СПЧ Михаила Федотова. То есть, людей независимых, не ангажированных исполнительной властью, чистых правозащитников.
Кстати, а был ли такой же совет по правам человека при генсеке ЦК КПСС? Можете не лезть в Википедию – не было. Советская власть ни на йоту не сомневалась в своей правоте и честности, тем более, не допускала за своими действиями контроля со стороны общества. Мало того, самое определение «правозащитник» было по сути криминальным и расшифровывалось идеологами социализма как «начинающий изменник Родины». Которому место, если не на Лубянке, то в психушке. Да-да, нынешние поколения этого могут не знать. В той идеологии человек, не признававший социализм самым гуманным и справедливым строем, определялся как ненормальный и подвергался строгой изоляции от общества – государство декларировало за собой право на ИСТИНУ В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ.
И именно появление уже в новой России такого Совета было воспринято обществом как окончание монополии на эту истину, когда любое действие со стороны власти, затрагивающее интересы живых людей, может быть подвергнуто экспертизе. Например, освободить невиновного, уберечь гонимого… мало ли в какую мясорубку вас может затянуть бездушная государственная машина. Всё-таки чиновники и особенно силовики не столько живые люди, сколько ФУНКЦИИ, которых нужно одёргивать и поправлять.
Убрали тех, кто готов был спорить и доказывать, осталась почти ручная декорация хорошего дела.
Вы помните имена тех правозащитников? Академик Сахаров, поменявший льготы секретного физика-ядерщика и трижды Героя СоцТруда на горьковскую ссылку, его не посадили только из-за международного авторитета учёного. Генерал Григоренко, основатель Украинской Хельсинской группы, выступавший против антисемитизма в военных академиях, которого та «справедливая» власть как раз и закрыла в психушке (не единожды). Диссидент и писатель Анатолий Марченко, всего ничего не доживший в лагере до Перестройки (его должны были выпустить параллельно с возвращением Сахарова в Москву). Академик Лихачёв, много лет находившийся в статусе полузапрещённого учёного. Никого из них с нами нет.
Да, на их фоне отставник Федотов смотрится скромным соглашателем. Но хоть что-то. Остались Сокуров, Сванидзе… после их имён стоит странная формулировка «по согласованию». Что сие означает – каждое заседание к Путину подходят и выясняют, хочет он завтра видеть эти лица или нет?
В чём главная функция такого органа? Надоедать президенту, жужжать как комары над ухом – в том лагере «кум» бросает недовольных зимой в неотапливаемый БУР, а в этом городе полиция разогнала дубинками собравшихся на мирный митинг. Президент хмурит бровь и приказывает соответствующим службам проверить законность действий. Возможно, что поклёп, тогда он с теплотой в голосе говорит – «подставили вас жалобщики, коллеги, нюх потеряли, ай-яй-яй». Прокол? Ну, а как по-другому?!
Фадеев сам жужжать не будет и другим не даст. СПЧ становится самодостаточным органом, не утомляющим главу государства, Ну, а с тем, что тигру в зоопарке мясо не докладывают, способен разобраться каждый второй из членов, просто назвав своё имя и мирную должность.
И наступила в Ново-Огарёво тишь да благодать. А как по всей стране? Не знаю… не уверен.
Региональные новости
Архангельская область: Этот новый глава Плесецкого р-на…
С Игорем Арсентьевым мы общаемся несколько лет. Не через сайт или соцсети, очно. Пришёл по делу… а дальше завязались и человеческие отношения. Плюс наши сыновья ходили в один детский садик, это скрепляет. Он из той архангельской части ЛДПР, знакомство с которой изменило моё отношение к партии в целом.
Игорь – интеллигент в самом правильном понимании этого слова. Высшее образование, правильная литературная речь без вульгаризмов, самоирония… и руки из нужного места. Куда с таким набором пинежскому парню? Да только в политику!
Когда он шёл в депутаты облСобрания, это выглядело логично, дальше переход на новый уровень, госдумовский. И тут такой поворот – глава исполнительной власти не в родном ему районе. Я сам такой, люблю экспериментировать над собственной жизнью (поэтому и в Архангельске очутился), но всё-таки…
Понимаю, он сейчас очень занят, не до пространных бесед, пришлось надавить на старые добрые отношения, усовестить. С Арсентьевым мы как-то уже беседовали по душам («Во всём виноват волейбол»), поэтому сегодняшний наш разговор будет посвящён мотивации и планам на будущее только что избранного главы Плесецкого района Архангельской области…
- Итак, Игорь, почему вдруг решил сменить законодательную власть на исполнительную?
- Приведу такой пример: когда лечу в самолете, и он попадает в зону турбулентности, ладони всё равно потеют, несмотря на понимание, что самолёт самый безопасный вид транспорта. Когда еду за рулём автомобиля, наоборот, чувствую полную уверенность в своих силах, даже несмотря на не самые благоприятные дорожные условия.
Уровень законодательной власти тесно связан с политикой и здесь далеко не всегда и не всё в твоих руках. В исполнительной власти же наоборот - руль в руках, но это и серьёзную ответственность накладывает. Тем не менее, чувствую в себе силы реализовать себя с пользой для жителей Плесецкого района, возглавить который мне доверили.
- Это было самостоятельное решение или предложение областного правительства?
- Решение участвовать в выборах главы района, безусловно, принимал самостоятельно. Но, естественно, что и определенные консультации в региональном правительстве тоже были.
- В чем цимес, когда представитель оппозиции занимает кресло главы МО?
- В данном случае неважно, глава от партии власти или от оппозиции, здесь более важны личностно-деловые качества, квалификация и компетенция отдельно взятого человека. Убежден, политика в этой должности должна сводиться к минимуму.
- Не боитесь, что ЕР затянет в свои ряды и будет шантажировать противостояние?
- Уверен, что никакого давления по политическому признаку не будет, хотя ещё раз хочу отметить, что глава априори не должен отдавать предпочтений какой бы то ни было партийной структуре, должен быть одинаково объективен ко всем. Повторюсь, моё глубокое убеждение, что политикой на уровне муниципальной исполнительной власти увлекаться не стоит, все усилия должны быть ориентированы на решение злободневных проблем.
- Как встретили районные депутаты чужака-оппозиционера?
- Поначалу негатив, безусловно, был, но он в основном ориентирован на стереотипные моменты: молодой и неместный. Здесь очень важным подспорьем для меня стала возможность в преддверии конкурсной процедуры объехать территорию района, более детально изучить проблемы поселений и в личном диалоге с депутатами, главами и общественниками доказать свою состоятельность.
- На какие механизмы будете опираться в будущей работе?
- Безусловно, в своей работе я буду опираться на команду, которую сформирую вокруг себя. В неё должны войти не только неравнодушные активные профессионалы-отраслевики, но и представители депутатского корпуса и общественных организаций, которые в моём понимании должны стать связующим звеном, обеспечивающем обратную связь с жителями района.
- Не помешает ли природная интеллигентность?
- В своё время я работал на Архангельской ТЭЦ, непосредственно на производстве, поэтому понимаю, что иногда для решения той или иной задачи интеллигентность нужно отставлять в сторону.
- Можно ли теперь считать Плесецкий район вотчиной ЛДПР?
- Несмотря на то, что членство в ЛДПР – это серьёзный и весомый этап моей биографии, абсолютно точно нет. В моём понимании, глава должен быть надпартиен, доказывать свою состоятельность исключительно исходя из объективного подхода к решению тех или иных задач, которые перед ним стоят. О политике и идеологии можно поговорить и поспорить вечером, за чашкой чая.
- Информационная открытость нового главы?
- Одна из приоритетных задач, которую перед собой ставлю – сделать деятельность районной администрации открытой и понятной для жителей. При этом я не сторонник безголового хайпа и селфомании, всего должно быть в меру. Вместе с тем, если говорить о взаимодействии со средствами массовой информации, то как раз партийная и депутатская работа многому меня научила в этом направлении.
- А дальше в ГосДуму или в губернаторы?
- Дальше работать! Сейчас обозначать личные перспективы, считаю, было бы не честным по отношению к жителям Плесецкого района. Кроме того, для себя уже сформировал определенный набор задач, решением которых необходимо срочно заниматься. Поэтому пока планы связаны исключительно с деятельностью в должности главы Плесецкого района.
Хочу также поблагодарить депутатов районного Собрания и всех жителей, оказавших мне поддержку как в ходе подготовки к выборам главы района, так и непосредственно при голосовании на сессии. Не хочу быть высокопарным, но, тем не менее, всегда очень дорожил доверием и приложу все усилия, чтобы оправдать его теперь уже в новом качестве перед жителями Плесецкого района.
P.S. Ну, а от себя и всей редакции нашего агентства хочу пожелать Игорю удачи, сил, здоровья… и чтобы не зазнавался – как и раньше всегда отвечал на телефонные звонки.
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD