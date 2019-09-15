Правительство Архангельской области: Котлов ушел тихо

Свершилось то, о чем местные СМИ писали еще в сентябре – кресло министра регионального образования покинул Сергей Котлов.
Причем сделал это тихо… его имя просто исчезло из списков членов правительства, вывешенном на официальном сайте администрации Архангельской области.
Пока эту должность занимает Светлана Маневская… все убеждены, что она фигура временно.
Напомним, что Котлов пришел в региональное правительство в 2017 году на место Игоря Скубенко из районных руководителей. Ходят слухи, что теперь он желает испытать себя в бизнесе.
Наблюдатели отмечают, что в региональной верхушке наступило время ротаций – совсем недавно свой кабинет на Троицком покинул министр строительства Михаил Яковлев. Но его уже занял Денис Гладышев, которому редакция желает всяческих успехов.