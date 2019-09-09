Диагноз: самолюбование. Чем запомнится ХI сессия Архангельского областного Собрания

Вот так отметила окончание очередной сессии законодательного собрания региона часть фракции ЛДПР.
Снимок выложен в соцсетях на персональной страничке Пивкова. Одни новодвинец и три северодвинца.
Слева направо: Сергей Пивков (руководитель фрации), Николай Зеленовский, Георгий Губанов, Владимир Сухарев.
Какие лица… какие позы…
Так выглядели половые (халдеи) московских трактиров начала ХХ века на фотографиях Прокудина-Гурского.
И ни одного прорывного законопроекта…
Может быть, эти парни не ту профессию выбрали?