Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Диагноз: самолюбование. Чем запомнится ХI сессия Архангельского областного Собрания

Вот так отметила окончание очередной сессии законодательного собрания региона часть фракции ЛДПР.

Снимок выложен в соцсетях на персональной страничке Пивкова. Одни новодвинец и три северодвинца.

Слева направо: Сергей Пивков (руководитель фрации), Николай Зеленовский, Георгий Губанов, Владимир Сухарев.

Какие лица… какие позы…

Так выглядели половые (халдеи) московских трактиров начала ХХ века на фотографиях Прокудина-Гурского.

И ни одного прорывного законопроекта…

Может быть, эти парни не ту профессию выбрали?  

24 октябрь 08:50 | : Политика / Скандалы

Главные новости


Добегался. Депутату АрхГорДумы Петру Ватутину грозит до 10 лет заключения
Гуд бай, «ПДУ»! Компания бывшего министра проиграла тендер на уборку Архангельска
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (232)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20