Муниципалитетам Архангельской области отказано в «пограничной» самостоятельности

На проходящей сегодня в столице региона очередной сессии Законодательного собрания рассматривался, инициированный фракцией КПРФ, вопрос о сохранении за муниципалитетами исключительных прав по установлению и изменению собственных границ, а также о соблюдении порядка по их изменению.
Эту поправку в Устав Архангельской области депутаты отклонили большинством голосов (5 – «за», 18 - «против», 11 – воздержались, 11 – не голосовали).
Член фракции Леонид Таскаев обиженно говорит, что поправку поддержали «только коммунисты» и предлагает понаблюдать, как этими правами распорядятся чиновники.
Что ж, понаблюдаем…