Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Муниципалитетам Архангельской области отказано в «пограничной» самостоятельности

На проходящей сегодня в столице региона очередной сессии Законодательного собрания рассматривался, инициированный фракцией КПРФ, вопрос о сохранении за муниципалитетами исключительных прав по установлению и изменению собственных границ, а также о соблюдении порядка по их изменению.

Эту поправку в Устав Архангельской области депутаты отклонили большинством голосов (5 – «за», 18 - «против», 11 – воздержались, 11 – не голосовали).

Член фракции Леонид Таскаев обиженно говорит, что поправку поддержали «только коммунисты» и предлагает понаблюдать, как этими правами распорядятся чиновники.

Что ж, понаблюдаем…

23 октябрь 11:07 | : Политика

Главные новости


Гуд бай, «ПДУ»! Компания бывшего министра проиграла тендер на уборку Архангельска
Математик "в законах". Павел Гвоздухин - депутат АрхГорДумы, который не любит политику
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (221)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20