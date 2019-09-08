Шиесу на заметку. В Кремле придумали, как обуздать экологические протесты

Способ старый, как этот мир – если не можешь подавить революцию, возглавь ее.
В администрации президента рассматривается вариант создания новой партии «Зелёных» с парламентским будущим. К этому политтехнологов побудили участившиеся экологические бунты, то там, то сям вспыхивающие в регионах, а также мусорная реформа, объявленная президентом Путиным, которую так или иначе придется проводить.
По плану, который не очень-то и скрывают, в новую политическую структуру должны будут влиться не самые видные члены «Единой России» и «Справедливой России». На вопрос – почему экологической проблемой нельзя вплотную заниматься внутри уже существующих парламентских партий только пожимают плечами – ну, это же не наш профиль.
На данный момент в срочном порядке разрабатываются идеология и учредительные документы, решается вопрос с финансированием.
Архангельские наблюдатели с интересом ждут, как поведут себя в этой ситуации местные экоактивисты с их агрессивной тактикой протестного движения.