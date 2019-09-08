Готовится к эфиру новый выпуск "Сказок бабушки Галины"

- в каком месте свербит у депутата Сербы;
- на какое тайное задание направил коллегу Рудалева командующий Северного флота Моисеев;
- что ожидает сегодня вечером Виталия Фортыгина на собрании «Североалмаза»;
- отголоски Нёнокса и страсти по Шиесу;
- в очереди на губернаторское кресло лидирует кандидат Джек…
…об этом и о многом другом вы узнаете из очередного выпуска нежно-паралитической передачи «Сказки бабушки Галины», сделанной загорелыми руками членов Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело».
Освежаются после летнего отпуска все те же персонажи: Николай Прокофьев (Архсвобода), Илья Азовский (Эхо севера), Леонид Черток (RUSNORD). Андрей Рудалев (Беломорканал) отсутствует по уважительной причине (см.выше).