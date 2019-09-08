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Готовится к эфиру новый выпуск "Сказок бабушки Галины"

- в каком месте свербит у депутата Сербы;

- на какое тайное задание направил коллегу Рудалева командующий Северного флота Моисеев;

- что ожидает сегодня вечером Виталия Фортыгина на собрании «Североалмаза»;

- отголоски Нёнокса и страсти по Шиесу;

- в очереди на губернаторское кресло лидирует кандидат Джек…

…об этом и о многом другом вы узнаете из очередного выпуска нежно-паралитической передачи «Сказки бабушки Галины», сделанной загорелыми руками членов Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело».

Освежаются после летнего отпуска все те же персонажи: Николай Прокофьев (Архсвобода), Илья Азовский (Эхо севера), Леонид Черток (RUSNORD). Андрей Рудалев (Беломорканал) отсутствует по уважительной причине (см.выше).  

11 октябрь 17:31 | : Политика / Происшествия / Скандалы

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