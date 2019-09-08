Об едином налоге, топливе и ЖКХ. Повестка очередной сессии Архангельской городской Думы

23 октября 10:00 начнёт свою работу двенадцатая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы. Как всегда, приглашается пресса.
Основные разбираемые вопросы:
- О готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период 2019- 2020 годов.
- О признании утратившим силу решения Архангельской городской Думы от 14.02.2018 № 625 "О согласовании передачи в безвозмездное пользование имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск".
- О внесении изменения в Положение о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск".
- О внесении изменения в приложение к решению Архангельского городского Совета депутатов от 29.11.2005 № 67 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архангельск".
- О назначении конференции граждан в Соломбальском территориальном округе города Архангельска.
Докл. Сырова Валентина Васильевна, председатель Архангельской городской Думы.
О графике работы постоянных Комиссий будет сообщено дополнительно.