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Ненокса тревоги нашей. На военном полигоне под Северодвинском испытывали на прочность ПРО?

О том, что же все-таки взорвалось 8 августа в Архангельской области, достоверно не известно до сих пор… версии от нового вида ракетного топлива (токсичного, естественно) до ядерной боеголовки. Наблюдатели видят в таком разбросе мнений и слухов последствия долгого молчания со стороны официальных органов, прежде всего, военного руководства страны.

Смелую версию выложил исполняющий обязанности постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов, соединив ЧП под Северодвинском, в следствии которого Дональд Трам узнал о существовании Нёноксы, с… выходом США из Договора по ПРО, когда-то являвшегося гарантией ядерной стабильности в мире.

- Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, - цитирует чиновника-миролюба издание «Регион29».

Наблюдатели на этот счет только вздыхают… и крутят пальцем у виска.

(на фото: «Всё будет тип-топ»)

27 август 11:38 | : Политика / Происшествия

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