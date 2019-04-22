Без лица. Почему стало скучно с "Единой Россией"?

Когда-то мы жили в Стране дефицита.
При социализме это понятие в основном относилось к недоразвитой социалистической экономике. Дефицит был во всём – в продуктах питания, в одежде, бытовой технике, книгах, парфюмерии, мебели, билетах на поезда и самолёты, даже в дорогущих по советским зарплатам отечественных авто (иномарок не было и в помине). То, что лежало на прилавках в свободной продаже, было запредельным или по качеству, или по внешнему виду.
Но с тем дефицитом ещё можно было бороться. Выездами за границу, нужными знакомствами… аскезой, в конце концов. Тяжело, унизительно (попробуйте прожить месяц в Париже на суп-письме и бесплатных гостиничных завтраках), но можно. Причём дефицит тот исчез вместе с приходом капитализма и отпуском розничных цен. Сразу всего стало хватать на всех… ну, разве что кроме денег.
Теперь у нас это слово относится к политике.
Наступил дефицит доверия - Премьер-министр Дмитрий Медведев признал "дефицит доверия" к партии "Единая Россия" в обществе, и заявил, что в партии должны произойти изменения, направленные на улучшение качества работы с обращениями граждан, выстраивание полноценной обратной связи и защиту прав граждан, для чего необходимо использовать все современные технологии и работу с нетрадиционными СМИ.
Сказано очень обтекаемо, всё-таки лидер партии. Так как автор в данном случае не связан ни партийностью, ни какими-либо договорённостями, то могу сказать прямо – «Единую Россию» матерят в интернете… даже удивительно, что она раз за разом выигрывает выборы (правда, в последнее время уже не все).
Ещё непонятно, что премьер имел в виду под нетрадиционными СМИ. Независимые, оппозиционные, для сексуальных меньшинств или блоги? Если «Руснорд» подпадает, то мне обидно.
Да ладно с определениями, главное, почему возник этот дефицит?
Вспомните крылатое выражение Виктора Черномырдина, тогдашнего лидера тогдашней партии власти – Что ни построим, всё КПСС получается. Как я понимаю, имелось ввиду осознание собственной непогрешимости, полное отсутствие самоиронии и, главное, использование своей партийности в корыстных целых. Последнее означало – если не член, то о карьерном росте можешь и не мечтать. И это говорилось в те времена, когда ГосДума ещё была местом для дискуссий…
Если кто забыл, «Единство» фактически вылупилось из «Нашего дома – Россия», новая партия создавалась конкретно под выборы нового президента. Я тогда насмотрелся, как в красноярский штаб кандидата в президенты Путина приходили крупные тузы, узнавали, где можно обменять партбилеты, а заодно поинтересоваться – какие изменения ожидаются. Почему-то местные сотрудники штаба кивали на меня, как представителя Центра. Я надувал щёки и произносил то, что от меня и ждали – да всё будет по-старому. Откуда только знал?..
Дальше премьер долго и витиевато объяснял причины такой непопулярности. Из всего им сказанного мне понравилось одно определение – скучно. С «Единой Россией» действительно скучно, у попавших туда в первый же год возникает постная мина на лице. Но только на официальных мероприятиях. Хорошо помню фоторепортаж из раздевалки какой-то местной архангельской партконференции. Как же заразительно хохотали известные члены… и что с ними стало, как только вошли в зал. Как когда-то на съезде КПСС времён Брежнева, по-моему, там улыбаться было запрещено самим уставом почившей вбозе партии (да и нечему).
Кстати, упомянутый мною фоторепортаж был опубликован в свободном доступе. То есть, не один я разглядывал те смеющиеся лица. И не одному мне пришла в голову мысль, что те, у которых всё хорошо, смеются над нами, у которых всё так себе. Ну, и о каком доверии мы тут говорим?!
И уже к скуке прилагаются недоверие, равнодушие, стяжательство и пр. А главное, о чём Медведев не сказал, цинизм. То, что было и в КПСС (загулы на закрытых дачах, спецраспределители, семейственность и пр.), но уже в открытую. И без излишней скромности, всё-таки сын самого Брежнева не вырос выше замминистра (хотя и внешней торговли), а сейчас… фамилия Патрушев вам знакома?
Странно, но второй человек в государстве, зная всё мною вышеперечисленное (с современными-то коммуникациями), упирает на то, что нерядовым единороссам нужно чаще и проще общаться с простым народом.
И что, интересно, они народу расскажут… как детей на тёплые места пристраивать, или почём недвижимость в Майами?
Кстати, как показывает статистика, в приёмные «Единой России» в основном обращаются люди пенсионного возраста, но никак не молодёжь. И тут могут быть два объяснения: 1) молодёжь изначально не верит в партию власти и априори не поддержит её на выборах; 2) молодёжь рассчитывает только на себя, в будущем надеется влиться в ряды ЕР, и уж тогда порешать все свои проблемы.
Думаете, второй вариант позитивней? А вот и нет. По нему получается, что мы вырастили целое поколение приспособленцев, на которых, если завтра война, и рассчитывать нечего.
Ещё было сказано много красивых слов о чванстве и хамстве отдельных членов, о зыбкости внутрипартийных фильтров при продвижении таких людей по карьерной лестности. Имеются в виду те приснопамятные «макарошки», дружеские советы рожать, а не учиться, или не рассчитывать на государство, «которое никому ничего не должно». А ведь те чиновники, может быть, впервые в жизни сказали то, что действительно думают, а их так обломали. В итоге армия партийных лицемеров будет только множиться… хотя куда уж дальше.
На самом деле мне кажется, что нынешнее падение рейтинга «Единой России» напрямую связано с такими же проблемами у действующего президента. Сколько не говори, что эта должность беспартийная, все понимают, что сама партия создавалась под его персону. И кто бы во главе её не стоял формально, увеличение пенсионного возраста прицельно бьёт по Путину и рикошетом по ЕР, хотя там рулит Медведев. И все неприятности, случившиеся год назад на осенних выборах, того же порядка.
Да и в самой партии, по-моему, осознают, что они на коне ровно до окончания этой «путинианы». Чем, кстати, мало отличаются от ЛДПР, готовой разбежаться сразу после ухода её лидера Жириновского (чего никто не скрывает в частных беседах).
Вот только интересно - куда вся эта орда потом денется, к кому примкнёт? Не дай бог застать…
Леонид Черток