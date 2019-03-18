Марин Ле Пен и другие мутные друзья России. К итогам выборов в Европарламент

Который раз замечаю – наши СМИ без особого энтузиазма обсуждают выборы в законодательные органы Евросоюза. Дала бы такие же результаты Франция или Германия по отдельности… стон стоял от Первого канала до РЕН-ТВ. Какой тональности? Тут я уже теряюсь, всё чаще наши официальные СМИ готовы поздравлять с победой откровенных коричневых, лишь бы сделать бяку тем, кто вводит антироссийские санкции, а то и просто дружески улыбнулся Киеву или Тбилиси.
Между тем…
Прошедшие 23-26 мая выборы в Европарламент (ЕП) отчетливо продемонстрировали изменение баланса сил в Евросоюзе за последние пять лет. Как сообщает ТАСС, на выборах отмечался беспрецедентный рост явки избирателей, а ведущие центристские партии, которые десятилетиями определяли политику ЕС, потеряли большинство в Европарламенте. Выборы также продемонстрировали рост популярности радикалов - как евроскептиков, так и евроэнтузиастов.
Сразу хочу успокоить особо впечатлительных. Пока никакой геополитической катастрофы не произошло. Христианско-демократическая Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов, обе относятся к центристским, то есть, умеренным, сохранили за собой первое-второе места соответственно. Правда, при этом потеряли право представлять всему депутатскому корпусу свою кандидатуру главы Еврокомиссии, но это ещё можно пережить. Зато резкой смены курса не будет… а вот плавный – вполне возможно.
То, что явка была рекордной, вообще позитивный (для Брюсселя) показатель – европейцы всё больше чувствуют себя единой семьёй, всё серьёзней относятся к общим властным институтам. Сбывается пророчество многих фантастов ушедшего века – мир постепенно теряет свои границы… по крайней мере, в одной из частей Земли. Но очень влиятельной, на которую ориентируются.
Из того, что сразу бросается в глаза и наводит на думы. Прибавили в своём представительстве националисты. В понедельник, когда огласили первые предварительные результаты, по российским телеканалам так и порхала Марин Ле Пен. Та самая, что стала символом чуть ли не возвращение политики маршала Петена в своей стране, её «Национальным объединением» (бывшим «Нацфронтом» папаши Ле Пен) демократические французские мамы пугают своих детишек… и не без основания.
Зато её любят в Москве. Прежде всего, за то, что не устаёт посылать из Парижа поцелуйчики Путину. Несколько лет назад вообще ходили слухи (так и не подтверждённые), что она на свою предвыборную региональную кампанию во французский парламент получала кредитные деньги в «Первом Чешско-Российском банке». Сумма небольшая (для такого дела), всего девять миллионов евриков… запросто могли и простить.
Ну, а на низовом уровне за мой критический пост в адрес этой коричневой блонды одна из её российских фанаток меня так отчитала матом, что облик сторонников французской Маруси теперь не вызывает никаких сомнений.
Ещё один неприятный сюрприз той же политической окраски. В Италии победила партия «Лига» с такими же, как у «Нацфронта», радикальными идеями. Своё представительство они увеличили аж в 6 раз, и уже заявили, что дальше будут тесно блокироваться именно с Ле Пен. У себя на родине их сдерживают, хотя лидер «Лиги» Маттео Сальвини и занимает сразу два серьёзные поста – вице-премьера и главы МВД (главный мент у них из коричневых… представляете, насколько строг «ошейник» европейской демократии?). Зато такой объединённый кулак в одном Европарламенте может кое-кому навешать. Не самым плохим людям, кстати.
Впрочем, с таким раскладом популярности Италия уже балансирует на краю международных приличий. Предпосылки понятны – страна из-за своего географического положения получает мощный удар по национальной экономике, первой принимая беженцев с Восток и из Африки, народный протест от этого только растёт. Но становится реальностью такой сценарий - в самом недалёком будущем премьером страны станет политик, открыто исповедующий фашистские идеи, пусть пока и в их вегетарианском варианте. Вспомнили, в какой стране появилось само слово «фашизм»? Какие традиции!
У «зелёных» странная ситуация (ну, это те зануды, что за экологию горой). Где-то они просели, где-то наоборот. Например, во Франции они значительно переиграли правоцентристов-республиканцев. Но тут надо учитывать, что сторонники экологических партий в любой стране относятся к протестнику, а во Франции как раз на подъёме «жёлтые жилеты».
А давайте посмотрим на результаты выборов с точки зрения их пользы (или вреда) для нас, для России.
Всё-таки масть держат либералы, социалисты и «зелёные». Те, кто наиболее активно и последовательно из раза в раз голосует за антироссийские санкции, и нет надежды, что их настроение в этой части вдруг диаметрально поменяется. Смотрите, даже во вполне умеренных евроскептиках из «Европейские консерваторы и реформисты» ведущую партию будут играть польские депутаты от «Права и справедливость». Надо кому-то напоминать, как к нам поляки относятся в своей массе?
Кто за конструктивный диалог с Москвой, так только «европейские левые» (и то, чтобы лишний раз поперечить правым), которые в этом созыве потеряли мандаты, у этой фракции их ожидается меньше 40-ка.
И то, что в Европарламент неожиданно для многих прошёл разжалованный мэр Риги Нил Ушаков, весь из себя такой русскоязычный, вряд ли сможет поправить всю ситуацию – его в Латвии мало кто слушать будет из влиятельных персон.
В конце о тех, кто всё это возглавит, персоны, чьё влияние на всю европейскую политику в целом не стоит недооценивать. Чаще всего среди возможных кандидатов на пост председателя Еврокомиссии звучат имена немца Манфреда Вебера и нидерландца Франса Тиммерманса. Ничего не говорят вам их фамилии? Так помните – оба этих политика во время своих избирательных кампаний критично высказывались в адрес Владимира Путина.
И вот, в чём засада. В Европе не принято сразу после избрания менять свои взгляды даже не по самым ключевым вопросам, это рождает недоверие у избирателей.
Там вам не тут.
Да, самое главное не сказал – евро спокоен.
Леонид Черток