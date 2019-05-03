Наш на 66 месте. Национальный рейтинг мэров столиц российских регионов

Опубликован Национальный рейтинг мэров за апрель-май текущего года.
Политологи отмечают, что в данной политической конфигурации и экономических реалиях любой городской глава зависит от доброй воли главного по региону.
«Изначально, системно, был заложен конфликт между главой субъекта федерации и руководителем административного центра этого субъекта. И мы все прекрасно помним эти войны, начиная с середины 90-х годов, когда молодой мэр в итоге смещал старого (ещё советского) губернатора и садился на его место. Я сам участвовал в этих историях не раз и видел изнутри всю так называемую «организационную патологию» такой системы.
Потом выборы отменили. Вообще и всех. И пошла мода назначать на руководство административным центром т.н. «сити-менеджеров». Только надо понять, что они должны подчиняться не жителям города, которым как бы руководят, а тем чиновникам или депутатам, которые их назначили. Толку от этого нововведения мало кто получил, и это понятно. Потом, в некоторых регионах попробовали прямые выборы мэров. Да, побеждали популисты. Но деньги то все где? В бюджете региона. И этот популист с протянутой рукой идёт к губернатору. А тот ему: хочу — дам, а хочу — сам понимаешь». (Игорь Титов, «РосПолитКонсалт»)
Первые три места заняли: Руслан Кухарук (Тюмень), Сергей Собянин (Москва), Ильсур Метшин (Казань).
Последние три: Сергей Карабасов (Рязань), Александр Головатый (Биробиджан), Окон Нюхашкиев (Элиста).
Глава администрации Архангельска Игорь Годзиш занял 66-е место. Эксперт, комментировавший эту его позицию, также упирал на то, что мэр областной столицы в представлении населения неразрывно связан с губернатором Орловым, и в случае ухода последнего… просто растворится.
(фото ИА «Регион29)