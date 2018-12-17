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Константин Щемелинин: Вы спрашиваете "чей Крым?"... а чей Киев?

Есть такой вопрос «чей Крым?». Считается, что возможных ответов на него два: «российский» и «украинский». Этот вопрос является неким маркером, позволяющим отделить тех, кто «за Украину, единую, неделимую, с Донецком, Луганском, Крымом и Севастополем» от тех, кто против такой вот Украины.  

Кстати, есть еще, как минимум, еще один вариант ответа — «русский». 

Те, кто думают, что «российский» и «русский» — это синонимы, заблуждаются: в частности, Донецк сейчас — это русский город, но отнюдь не российский. 

В связи с этим, было бы очень полезно узнать ответ на такой вопрос: «чей Киев?» Это очень и очень важный вопрос, значение которого многие поймут в ближайшие годы. 

Итак, вопрос: «чей Киев?». 

Варианты ответов: 

  1. «Украинский»
  2. «Российский»
  3. «Русский»
  4. «Американский»
  5. «Европейский»
  6. Свой вариант ответа.

Ответить на этот вопрос следует, прежде всего, самому себе. 

Затем можно обсудить с друзьями и знакомыми в личном общении. 

Те, кто хотят, могут написать свое мнение, например, в блоге, в соцсети или комментарии. 

Полагаю, что многие, высказав свое мнение, удивятся, узнав, что есть и другое мнение. 

Константин Щемелинин, крымский писатель

25 февраль 08:19 | : Политика

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