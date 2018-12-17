Константин Щемелинин: Вы спрашиваете "чей Крым?"... а чей Киев?

Есть такой вопрос «чей Крым?». Считается, что возможных ответов на него два: «российский» и «украинский». Этот вопрос является неким маркером, позволяющим отделить тех, кто «за Украину, единую, неделимую, с Донецком, Луганском, Крымом и Севастополем» от тех, кто против такой вот Украины.
Кстати, есть еще, как минимум, еще один вариант ответа — «русский».
Те, кто думают, что «российский» и «русский» — это синонимы, заблуждаются: в частности, Донецк сейчас — это русский город, но отнюдь не российский.
В связи с этим, было бы очень полезно узнать ответ на такой вопрос: «чей Киев?» Это очень и очень важный вопрос, значение которого многие поймут в ближайшие годы.
Итак, вопрос: «чей Киев?».
Варианты ответов:
Ответить на этот вопрос следует, прежде всего, самому себе.
Затем можно обсудить с друзьями и знакомыми в личном общении.
Те, кто хотят, могут написать свое мнение, например, в блоге, в соцсети или комментарии.
Полагаю, что многие, высказав свое мнение, удивятся, узнав, что есть и другое мнение.
Константин Щемелинин, крымский писатель