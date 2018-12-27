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Усатому в Архангельске не место! Группа граждан уничтожила баннер со Сталиным

Вчера поздно вечером группа граждан сорвала и изрезала баннер с «лучшим другом железнодорожников», размещенным, как обычно, где-то на задворках областной столицы.

Как утверждают журналисты, сочувствующие «отцу советских народов», происшествие зафиксировано на камеры слежения и якобы ведется поиск злоумышленников.

Впрочем, юристы скептически относятся к перспективам заведения уголовного дела по этому факту, так как баннер был размещен в несогласованном месте частными лицами и ещё предстоит установить правомерность его размещения.

Напомним, баннер с слоганом: «Ну что, товарищи, теперь вы поняли, кто такие враги народа?» был размещен архангельскими сталинистами на проезде Сибиряковцев 8 декабря.

Одновременно в рядах городских коммунистов возобновилась дискуссия о переносе бюста Сталина с территории частной автостоянки поближе к центру Архангельска. На что от их оппонентов стали поступать заявления, что он там недолго простоит… режиссёр архангельского Молодёжного театра Виктор Панов, например, обещал прийти с ломом…

 

27 декабрь 13:29 | : Политика / Скандалы

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