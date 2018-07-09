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Коммунисты заходят в правительство Архангельской области

Краткие итоги второй сессии седьмого созыва Архангельского областного Собрания депутатов от Игоря Арсентьева (ЛДПР):

 - 250 млн выделяется муниципальным образованиям, в основном на борьбу с кредиторской задолженностью;

- 95 млн выделяется на субсидирование реализованного сельхозпроизводителями молока;

- введена административная ответственность за продажу вэйпов;

- утвержден состав Общественной палаты;

- проект областного закона о перераспределении полномочий с муниципального уровня на областной в разрезе градостроительной деятельности (генпланы, планы землепользования и застройки) принят в первом чтении 24 голосами ЕР;

- Леониду Таскаеву лично Губернатором предложено рабочее место в Правительстве области с зарплатой, сопоставимой с депутатской.

25 октябрь 08:40 | : Политика

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