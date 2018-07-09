Коммунисты заходят в правительство Архангельской области

Краткие итоги второй сессии седьмого созыва Архангельского областного Собрания депутатов от Игоря Арсентьева (ЛДПР):
- 250 млн выделяется муниципальным образованиям, в основном на борьбу с кредиторской задолженностью;
- 95 млн выделяется на субсидирование реализованного сельхозпроизводителями молока;
- введена административная ответственность за продажу вэйпов;
- утвержден состав Общественной палаты;
- проект областного закона о перераспределении полномочий с муниципального уровня на областной в разрезе градостроительной деятельности (генпланы, планы землепользования и застройки) принят в первом чтении 24 голосами ЕР;
- Леониду Таскаеву лично Губернатором предложено рабочее место в Правительстве области с зарплатой, сопоставимой с депутатской.