Обновление через преемственность. И.о. секретаря Архангельского регионального отделения ЕР обозначил приоритеты работы

Напомним, что решением Президиума генерального Совета ВПП «Единая Россия» исполняющим обязанности руководителя регионального отделения Партии был утвержден председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по развитию институтов гражданского общества Иван Новиков.
«В целом мы считаем, что представляемая кандидатура наиболее приемлемая. Молодой, энергичный, состоит в Партии достаточное время, работал в администрации Архангельской области», - отметил заместитель секретаря Генсовета ВПП «Единая Россия» Виктор Селиверстов.
Ранее пост Секретаря регионального отделения покинул Виталий Фортыгин.
«Мы прошли через серьёзные избирательные кампании: выборы в государственную Думу, президента Российской Федерации, в Архангельское областное собрание депутатов.
Выборы прошли с разной степенью успешности, но, тем не менее, везде «Единая Россия» получила своё место. В областном Собрании Партии удалось сохранить большинство мандатов.» - сказал Фортыгин.
Добавим, что прошедшую в сентябре избирательную кампания многие эксперты оценили достаточно позитивно. В общефедеральной таблице Архангельское региональное отделение заняло 4 место по результату из 18 регионов, в которых проходили выборы.
«Главная задача сейчас – это сохраняя преемственность запустить процессы по частичному обновлению Партии. – заявил и.о. Секретаря регионального отделения ВПП «Единая Россия» Иван Новиков – Партия, по итогам прошедшей избирательной кампании, сохранила большинство в областном Собрании, но не во всех местных представительных органах, в том числе Архангельской городской думе – нужно проанализировать эту работу, выявить допущенные ошибки и избежать их в будущем».
По словам Новикова в первую очередь планируется сделать упор на работу с местными исполнительными комитетами. В идеальном варианте добиться того, чтобы в каждом местном отделении работал партийный штаб на постоянной основе. Это, по мнению Новикова, позволит более эффективно работать с первичными отделениями, депутатскими объединениями, сторонниками Партии и НКО.
«Необходимо провести аудит членов Партии, обновить кадровый резерв, привлечь молодежь в партию – перезапустить работу молодёжного крыла, но всё это сохраняя то, что сделал для Партии Виталий Сергеевич и предыдущие Секретари регионального отделения, с которыми я работал: Белокоровин, Аннин, Моисеев. В партийной работе развитие возможно только при соблюдении последовательности действий и преемственности – отметил Иван Новиков.
Иван родом из Шенкурского района. Первый ответственный пост Иван Новиков получил будучи студентом Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова – заместитель председателя профсоюзной организации. Далее долгое время работал в региональном исполнительном комитете Партии: прошёл путь от главного специалиста отдела партийного строительства до первого заместителя регионального исполкома Партии. С 2013 года является председателем регионального Совета первичных отделений Партии. В 2015 году был приглашен на работу в правительство Архангельской области. В сентябре этого года избран депутатом областного Собрания по одномандатному избирательному округу №19 (Шенкурский и Няндомский районы).
«Новиков – человек, так или иначе, проработавший в Партии большую часть своей трудовой карьеры. Иван руководил отделом партийного строительства, был первым заместителем руководителя исполком. Хорошо знаком со всеми местными отделениями. Это по сути человек из первой тройки регионального кадрового резерва Партии. Поэтому ему не нужно будет времени, чтобы вникнуть в работу – он уже готов к ней.» - заявил Виталий Фортыгин.
Конференция регионального отделения Партии, на которой делегаты от местных отделений выберут Секретаря регионального отделения пройдет в ноябре этого года.
Николай Гурьев