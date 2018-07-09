Кавказские страсти. Чем меряются Рамзан Кадыров с Юнис-беком Евкуровым

Опять со стороны Северного Кавказа потянуло…
Чем, спрашиваете? Пока дымом. Лишь бы не кровью. А ведь запросто… в моей памяти именно чечено-ингушский конфликт 1991 года стал предтечей всего кровавого, что потом случилось в этом самом неспокойном из российских регионов.
Немного истории. Как только запахло распадом ещё недавно казавшегося незыблемым Советского Союза, сразу же полезли противоречия и внутри Российской Федерации. Так, чеченцы и ингуши задались вопросам – а с чего вдруг наши народы должны жить вместе, иметь общий бюджет, делить представительство во властных органах… и вообще, кто главнее?! Настроения были более чем серьёзные… вплоть до того, что на территории этой автономии отказались проводить референдум по сохранению СССР, инициированный Михаилом Горбачёвым.
Положение не спасло даже то, что 24 мая 1991 года, в связи с поправками в Конституцию РСФСР, ЧИАССР была переименована в Чечено-Ингушскую ССР (впрочем, это противоречило Конституции СССР). Замечу, всё это было ещё до явления Джохара Дудаева, генерал командовал дивизией стратегических бомбардировщиков в Прибалтике.
Активные действия начались со стороны Грозного, где тогда и находились практически все институты власти пока ещё общей автономии. 6 сентября 1991 в Чечне был совершён вооружённый переворот - Верховный Совет ЧИАССР разогнан членами бандформирований, созданных Исполкомом Общенационального конгресса чеченского народа. Предлог подкинула сама история – во время путча местное партийное руководство поддержало действия ГКЧП, тем самым отказало в доверии Ельцину. Мне до сих пор кажется, что это была заранее спланированная акция с дальним прицелом… в республике уже тогда были сильны сепаратистские настроения, какой к чёрту Союз братских народов?!
Вообще эти два народа «поженили» ещё в 1934-м, особо не спрашивая их согласия на это. Потом же их вместе депортировали, насколько я знаю, там всегда был внутренний спор – из-за кого в первую очередь это произошло. Коренное население поехало в вечную ссылку (как тогда казалось) в Киргизию и Казахстан, в их дома вселили русских, чтобы обеспечивали жизнедеятельность территории. Всё-таки Сталин был гениальным разводилой – умел направить ненависть народов друг на друга, но не на власть. Эта иезуитская политика перешла в наследство следующему генсеку Хрущёву. Впрочем, у Никиты уже не получалось так грациозно манипулировать приступами местечкового национализма – ЧИАССР периодически вспыхивали то народные волнения, то погромы. Причём, обратите внимание, громили не кого-нибудь, а русское население. Просто это тщательно скрывалось. Вы слышали, что на территории Чечено-Ингушетии все 60-е и половину 70-х действовал режим чрезвычайного положения? А он таки там был.
Вам любой нотариус подтвердит – очень часто при разводе недовольные друг другом супруги делят всё… вплоть до чайных ложечек. А здесь не ложечки, здесь ЗЕМЛИ! Ну, и чему удивляться, что старое накатило?
Я не очень разбираюсь в кадастровых нюансах. Вполне допускаю, что и народ Ингушетии в них не очень хорошо разбирается. Есть мнение, что от этого нового деления выигрывают именно ингуши, к их республике прирастает 7190 га, которые переводятся из одного заповедника в другой заповедника волею российского Минприроды. Что касается нефтяных страстей, так они излишни – «чёрное золото» в той местности высокозернистое, и добывать его нерентабельно. В любом случае – 16 из 19 затомпонированных ранее скважин находятся на территории Ингушетии.
Пока у меня создаётся ощущение, что ингуши элементарно обиделись на то, что с ними никто не посоветовался. Именно по земельному вопросу, ибо они, скорее, люди земли, чем люди заводов и фабрик.
Вот и Руслан Аушев, не только первый президент Ингушетии, но и самый большой политический авторитет среди земляков, поднимает на митинге в Магасе этот же вопрос - «Решения надо согласовывать по вайнахскому обычаю, по традиции – со своим народом. Если это брат передает землю брату, он должен согласовать со своей семьей. Если тейп передает другому тейпу, он должен согласовать со своим тейпом. Вдруг кому-то эта земля нужна. (...) Нельзя в таком экстренном порядке такие решения принимать. Я не говорю сейчас за чеченскую сторону. Но как первый президент я хочу сказать, что руководство республики сегодня совершило ошибку. Надо было этот вопрос согласовать с народом».
Как раз вайнахский обычай меня и смущает. Как и разговоры о том, что эти народы живут по тейповому принципу. Да сколько угодно… но только в семейных отношениях. Если же речь идёт о политике или общественном устройстве, будьте любезны подчиняться законам и правилам Российской Федерации, от которой получаете дотации в свой худой республиканский бюджет. Иначе… просьба на выход.
Если ориентироваться на СМИ, то вся эта свистопляска с землями нужна Рамзану Кадырову, тем более, он заговорил о возможном начале какой-то войны. Чтобы в очередной раз продемонстрировать своё моральное превосходство над боевым генералом преклонных лет Юнис-беком Евкуровым… потешить, так сказать, своё мальчишеское эго. Вы когда в последний раз читали что-нибудь о Магасе7 А, новости из Грозного, небось, вчера, как там всё круто? И это звенья одной цепи…
С одной стороны, Москве должна быть выгодна такая свара двух соседних и близких по менталитету народов, так ими проще управлять, отводя обвинения от себя. С другой, если вдруг начнутся боестолкновения этих горячих кавказских парней, придётся вмешаться, иначе цивилизованный мир не поймёт (за Суданы я не переживаю). И в таком случае уже не поймут остальные россияне – какого фига мы столько лет пожар деньгами тушили?!
Конечно, в этой схватке Евкуров промахнулся – народ не принял его объяснений, когда чеченцы славили своего ушлого Рамзана… мол, не только федеральных лохов разводишь, но и своих, кавказских. Мало того, ингушские власти начали настоящую войну с магаским Майданом – перекрыли въезды в город, запретили работать близлежащим кафе, отключали интернет и даже не пропускали бригады скорой помощи к тем митингующим, кто в этой помощи нуждался.
Это при том, что в Ингушетии власть действует мягче, чем у Кадырова. В Чечне этих недовольных давно бы объявили или агентами Запада, или латентными секс-меньшинствами, ну и… сами понимаете.
Другое дело, что подобную реакцию народа на земельный вопрос несложно было просчитать. Видать, кто-то очень спешил. Кто и почему?
Может, со временем и узнаем…
Леонид Черток