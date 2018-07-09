Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Очередной провал "Единой России" в Архангельской области - Няндомский район взяла оппозиция

Сегодня в Няндоме состоялись выборы председателя районного Собрания депутатов "Няндомский муниципальный район".
 
Сессия была объявлена на 09 утра.
 
Было выдвинуто 3 кандидатуры.
 
Герасимова Елена Леонидовна - "Справедливая Россия"
 
Синах Наталья Михайловна - "Единая Россия" ( действующий председатель Собрания)
 
Старостин Сергей Васильевич - ЛДПР
 
В результате тайного голосования выбрали - Старостина С.В. - 10 голосов.
 
Герасимова Е.Л. - 1 голос
 
Синах Н.М. - 5 голосов.
 
Заместителем председателя выбрана Новрузова Анна Магеррамовна - "Справедливая Россия" - 10 голосов.
 
Таким образом, в результате выборов оппозиция победила и сменила "Единую Россию".

 

27 сентябрь 13:37 | : Политика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2018 (225)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20