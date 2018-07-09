Очередной провал "Единой России" в Архангельской области - Няндомский район взяла оппозиция

Сегодня в Няндоме состоялись выборы председателя районного Собрания депутатов "Няндомский муниципальный район".
Сессия была объявлена на 09 утра.
Было выдвинуто 3 кандидатуры.
Герасимова Елена Леонидовна - "Справедливая Россия"
Синах Наталья Михайловна - "Единая Россия" ( действующий председатель Собрания)
Старостин Сергей Васильевич - ЛДПР
В результате тайного голосования выбрали - Старостина С.В. - 10 голосов.
Герасимова Е.Л. - 1 голос
Синах Н.М. - 5 голосов.
Заместителем председателя выбрана Новрузова Анна Магеррамовна - "Справедливая Россия" - 10 голосов.
Таким образом, в результате выборов оппозиция победила и сменила "Единую Россию".