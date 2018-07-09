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"Стоит только захотеть". В России начался осенний губернаторопад

В Приморском крае произошла замена.

Вместо неудачника последних губернаторских выборов единоросса Андрея Тарасенко врио главы региона поставлен Олег Кожемяка, уже являющийся действующим губернатором Сахалина.

В этой рокировке наблюдатели узрели некое пренебрежение Кремля к жителям стратегически важного острова.

Оказывается, чтобы перейти из региона в регион, достаточно прийти к президенту и сказать – «я хочу!». А Путин потреплет тебя по плечу и даст добро – «ну, попробуй».

Стоит отметить, что Олег Кожемяка, наверное, единственный в стране профессиональный губернатор, администрация Приморского края станет для него уже четвертым местом работы. Кроме Сахалина, он был губернатором Амурской области, а также главой администрации Корякского автономного округа. Нигде особых прорывов не было… но и провалов тоже.

Впрочем, провалившего собственные выборы Тарасенко (местные дальневосточные наблюдатели наперебой говорят об ужасной работе штаба единоросса) тоже ожидает интересное будущее – «он попросился на другую работу». Напомним, что эксперты ждут скорых отставок в ряде федеральных министерств, а также традиционный осенний губернаторопад.

Кстати, упомянутый процесс уже пошел. В среду свой пост покинул губернатор Астраханской области Александр Жилкин, на его место временно исполнять обязанности главы субъекта президент назначил замруководителя Федеральной таможенной службы ​Сергея Морозова. Также глава государства предложил возглавить администрацию Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову, который придет на смену Юрию Кокову.
(на фото смелый Кожемяко)

27 сентябрь 07:53 | : Политика

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