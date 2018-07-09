"Стоит только захотеть". В России начался осенний губернаторопад

В Приморском крае произошла замена.
Вместо неудачника последних губернаторских выборов единоросса Андрея Тарасенко врио главы региона поставлен Олег Кожемяка, уже являющийся действующим губернатором Сахалина.
В этой рокировке наблюдатели узрели некое пренебрежение Кремля к жителям стратегически важного острова.
Оказывается, чтобы перейти из региона в регион, достаточно прийти к президенту и сказать – «я хочу!». А Путин потреплет тебя по плечу и даст добро – «ну, попробуй».
Стоит отметить, что Олег Кожемяка, наверное, единственный в стране профессиональный губернатор, администрация Приморского края станет для него уже четвертым местом работы. Кроме Сахалина, он был губернатором Амурской области, а также главой администрации Корякского автономного округа. Нигде особых прорывов не было… но и провалов тоже.
Впрочем, провалившего собственные выборы Тарасенко (местные дальневосточные наблюдатели наперебой говорят об ужасной работе штаба единоросса) тоже ожидает интересное будущее – «он попросился на другую работу». Напомним, что эксперты ждут скорых отставок в ряде федеральных министерств, а также традиционный осенний губернаторопад.
Кстати, упомянутый процесс уже пошел. В среду свой пост покинул губернатор Астраханской области Александр Жилкин, на его место временно исполнять обязанности главы субъекта президент назначил замруководителя Федеральной таможенной службы Сергея Морозова. Также глава государства предложил возглавить администрацию Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову, который придет на смену Юрию Кокову.
(на фото смелый Кожемяко)