Знай нашего! Игорь Годзиш занял 4-е место в «Медиалогии» по Северо-Западу

В августовском рейтинге, ежемесячно составляемым компанией «Медиалогия», глава Архангельска занял 4-е место с МедиаИндексом – 2 280.

Всего в рейтинге участвуют 10 глав столиц субъектов Федерации, входящих в СЗФО.

Первые три заняли – Иван Цецерский, Псков (5 352); Андрей Силанов, Калининград (3 739) и Андрей Сысоев, Мурманск (2 696).

Данный рейтинг построен на системе базы СМИ компании «Медиалогия», включающий 46 100 источников: ТВ, радио, печатные издания, электронные СМИ. Он же считается у политологов одним из самых авторитетных в данной области.

Наблюдатели объясняют августовский успех архангельского градоначальника не только его интенсивной работой в традиционно отпускной месяц – открытие долгожданной бани в проблемном районе областной столицы, работа по программе создания комфортной городской среды, презентация переизданной впервые за 40 лет книги «Детство в Соломбале» и т.д. – но и грамотным информационным сопровождение, деятельность градоначальника не затерялась в горячую предвыборную пору.

Отметим, что место в «Медиалогии» влияет и на позиции персоналий в других рейтингах.