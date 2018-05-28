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Фейк? В Архангельской области 9 сентября избирателей будут встречать... судебные приставы

В социальных сетях появилось сообщение, что на участках голосования 9 сентября избирателей могут ожидать… судебные приставы.

Акция называется «Ближе к избирателям».

Якобы в этот день все сознательные граждане, имеющие задолжность по штрафам, кредитам, алиментам и тд. Получат возможность их оплатить, что называется, не отходя от избирательной урны.

Можно только догадываться, насколько такая акция снизит процент явки, который, по всем прогнозам, и без того будет невелик.

И всё-таки наблюдатели надеются, что данное сообщение фейк.

Политика по определению штука циничная… но не до такой же степени.

05 сентябрь 07:55 | : Политика

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