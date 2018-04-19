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Спасибо вам, пенсионеры! Депутаты Госдумы предлагают легализовать проституцию

Сегодня в Москве в здании Государственной Думы на Охотном ряду проходит эмоциональное обсуждение грядущей пенсионной реформы (напомним, Архангельская область вошла в список регионов рьяно ее поддерживающих).

Звучат интересные предложения…

Депутат Олег Нилов (фракция «Справедливая Россия») приводит любопытные цифры: 15 миллионов не платят взносы, 4 миллиона безработных, а также 10 миллионов мажоров, наркоманов и проституток. 

— Вы заставьте их платить взносы! — эмоционально потребовал он. 

Фактически речь идет о легализации проституции как индивидуального частного предпринимательства… иначе как с них собираются брать налоги.

Мы находимся в поиске этих людей. И за последние годы мы легализовали около 6 миллионов человек. Но ещё остаётся серый сектор, — ответил министр труда РФ МаксимТопилин.

Впрочем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что это до сих пор чуждое нам явление:

— Мы будем голосовать против закона. Вы нас за идиотов не держите. Нам не нужно считать, сколько у нас наркоманов и проституток. Мы туда не ходим. ЛДПР не ходит по публичным домам. Я ни одного наркомана не видел. Нет их у нас! Нормальный, прекрасный, хороший народ!

Наблюдатели ждут продолжения дискуссии в таком же ключе уже на уровне регионального парламента.

(на фото: старейшая московская проститутка Танька-шлёпнога делится ценнейшим опытом)

19 июль 13:00 | : Политика / Скандалы

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