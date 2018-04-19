Пенсионная реформа в Архангельском областном Собрании: Не вешать нос, единороссы!

Новостным хитом недели стала внеочередная сессия Архангельского областного Собрания, на которой фракция «Единой России» должна была поддержать правительственный вариант пенсионной реформы.

Не факт, что именно в таком виде закон пойдёт в жизнь, раз уж Общероссийский народный фронт взялся внести в него изменения.

Приём старый, но действенный – сначала ошарашить общество самым крутым, противным большинству вариантом, потом немного отпустить поводья, и народу снова станет хорошо. Подло? Так ведь не в игрушки играем, о будущем экономики печёмся. А оно таково, что увеличение возраста выхода на пенсию объективная реальность. Я об этом писал ещё в середине нулевых, когда правительство, одурев от подъёма нефтяных цен, стало кидаться социальными обязательствами направо и налево. Поверьте, отбирать гораздо хуже, чем вообще не давать, поднять поэтапно пенсионный возраст ещё по-божески.

Подло другое.

Подло испортить людям футбольный праздник, как бы прикрывшись эйфорией от побед и благосклонностью зарубежных гостей. Что было бы, если обсуждение перенести на октябрь-ноябрь… экономика бы рухнула?

Подло заставлять депутатов проводить непопулярное решение, когда на носу региональные выборы. Это называется – подстава, и никак иначе.

Подло вообще сталкивать людей… ведь заранее было ясно, как оно будет. Вся оппозиция, и мнимая, и всамделешная, поднялась на борьбу с антинародной политикой. Ладно бы коммунисты и прочие социалисты, против повышения пенсионного возраста, исходящего от партии власти, выступают даже правые либералы, в идеологии которых есть такой пункт, как – тот, кто хочет лучше жить, должен больше работать. И тут я согласен с губернатором Орловым (нечастый в моей практике случай), назвавший происходящее попсой.

Подло от официальных лиц нести бред по поводу увеличения жизни до ста лет и выше. Глупо пичкать СМИ комментариями, типа «Хорошо быть, как Зельдин!», это же в чистом виде пропаганда… того, что строго-настрого запрещено областным законом (и жалуйся потом, что не знаешь нравов столичной театральной тусовки).

Подло убеждать пенсионеров, что при повышении пенсионного возраста для будущих поколений они смогут жить как их западные ровесники – пережидать холодные месяцы в средиземноморских пансионатах. Ибо это нереально… потому что нереально. Наши, если вдруг появится лишняя денежка, сразу начнут копить внукам на квартиру, такова национальная традиция.

Я не раз писал, что воспринимаю пенсионную реформу как неизбежное должное. Никогда о пенсии не думал… а когда она свалилась на голову вместе с инвалидностью и ограничениями в деятельности, нашёл, чем заниматься и на чём зарабатывать. Надеяться только на собственные силы, а не на чью-то милость – принцип, который меня никогда не подводил. И другим советую не обольщаться, распределительный принцип ушёл навсегда, остался только накопительный. Я совсем не уверен, что лишние пять лет на работе спасут отечественную экономику, скорее всего, это только начало отхода от социального государства, которое так долго декларировалось Кремлём.

И да, я первый опубликовал список проголосовавших «за» пенсионную реформу. Чтобы хоть чем-то помочь местной «Единой России», ибо молчание с её стороны становилось просто неприличным.

Коллеги предупреждают – на тебя подадут в суд. Да ради бога, от ответственности никогда не бегал… только за что? Какую государственную или военную тайну я раскрыл (тем более что последний раз присягу давал в армии, и покарать меня может исключительно советский народ), в чьей личной жизни покопался?!

В конце публикации стоит обязательство принести извинения тем, кто не голосовал, но попал в список. Пока только Римма Карташова заявила о своей непричастности. И то не напрямую, а через посредников. И объяснила, что не по идейным соображениям, а в связи с отъездом. И карточка для голосования при ней, т.е. не делегируешь. На всякий случай, приношу ей самые искренние и жду претензии от остальных.

А, если их нет, то что обсуждаем? Вы же хорошее дело сделали, единороссы, правильное, партией вашей утверждённое… к чему его скрывать?

Леонид Черток