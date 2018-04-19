Игорь Кошин: Сердце болит за родной Нарьян-Мар

Бывший губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин написал в социальной сети:

- Периодически под постами о моей работе на Северном Кавказе вижу подобные комментарии. Решил ответить сразу на все.

Сердце болит, конечно, ведь Ненецкий автономный округ — родной для меня регион. Но принятые ранее меры (возвращение полномочий из Архангельской области, административная реформа, снижение затрат по Харьяге, привлечение федерального финансирования) и двукратный рост цены на нефть подняли бюджет округа с 15 до 20 млрд рублей в год.

Это позволяет региону совершенно спокойно развиваться опережающими темпами. Поэтому я уверен, что Александр Цыбульский придаст новый импульс развитию НАО и справится со всеми задачами, поставленными Президентом РФ.

Напомним, Кошин лишился своего губернаторского поста, не досидев до конца срока. Есть мнение, что до отставки его довело сокращение мер социальной поддержки и зарплаты госслужащим на 20%, которое он объяснял сокращением мировых цен на нефть.

Одновременно в заслугу ему ставят изменение системы поддержки сельского хозяйства, создание инфраструктуры для малого бизнеса, пуск домостроительного комбината, и обновление авиационного парка округа, а также ипотеку под 1 % годовых (вступит в силу с октября этого года).

Сейчас занимает пост заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа.