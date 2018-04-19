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Выборы в Архангельской области - кто плывет и кто за бортом

Итак, 9 сентября этого года мы будем выбирать (информация Архангельской ИК и издания «Регион 29»):

  1. «Справедливая Россия»: по единому избирательному округу — 53 человека, по одномандатным избирательным округам — 22;
  2. КПРФ: по единому избирательному округу — 29 человек, по одномандатным избирательным округам — 17;
  3. «Родина»: по единому избирательному округу — 61 человек, по одномандатным избирательным округам — 22;
  4. ЛДПР: по единому избирательному округу — 47 человек, по одномандатным избирательным округам — 23;
  5. «Единая Россия»: по единому избирательному округу — 107 человек, по одномандатным избирательным округам — 23;
  6. «Яблоко»: по единому избирательному округу — 26 человек, по одномандатным избирательным округам — 2;
  7. Коммунистическая партия «Коммунисты России»: по единому избирательному округу — 97 человек.

Отметим, что две политические партии, ранее высказывавшие свои амбиции, остались за бортом избирательного процесса - «Социал-демократическая партия России» и «Партии социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу» не представили в региональный избирком необходимые документы.

17 июль 12:59 | : Политика

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