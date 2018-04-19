Выборы в Архангельской области - кто плывет и кто за бортом

Итак, 9 сентября этого года мы будем выбирать (информация Архангельской ИК и издания «Регион 29»):

«Справедливая Россия»: по единому избирательному округу — 53 человека, по одномандатным избирательным округам — 22; КПРФ: по единому избирательному округу — 29 человек, по одномандатным избирательным округам — 17; «Родина»: по единому избирательному округу — 61 человек, по одномандатным избирательным округам — 22; ЛДПР: по единому избирательному округу — 47 человек, по одномандатным избирательным округам — 23; «Единая Россия»: по единому избирательному округу — 107 человек, по одномандатным избирательным округам — 23; «Яблоко»: по единому избирательному округу — 26 человек, по одномандатным избирательным округам — 2; Коммунистическая партия «Коммунисты России»: по единому избирательному округу — 97 человек.

Отметим, что две политические партии, ранее высказывавшие свои амбиции, остались за бортом избирательного процесса - «Социал-демократическая партия России» и «Партии социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу» не представили в региональный избирком необходимые документы.