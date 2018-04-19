Архангельские коммунисты: Ни шагу вперед. Анализ шансов АРО КПРФ на осенних выборах

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода проанализировал шансы АРО КПРФ на осенних выборах в региональное ЗакСобрание. Они весьма печальны…

Местные зюгановцы, погруженные в собственные разборки, в очередной раз не смогли достойно подготовиться к выборам. Судя по их партийной возне, складывается впечатление, что люди совсем разучились работать.

Занятые распиванием горячительных напитков и обсуждением последних сплетней, КПРФ опять не смогла привлечь людей баллотироваться под их флагом. Вроде большой, даже раздутый штаб обкома и ревизионной комиссии КПРФ (по их мнению, местные пассионарии, активисты), который вполне может закрыть с лихвой все избирательные участки в области…

И не нужно в последний момент латать дыры перебежчиками из других партий, судимых, без высшего образования (это про бывшего члена ЛДПР), ну или другими, явно не выдающимися личностями.

Но, уровень активности и профессионализма членов обкома, определяет сам обком. И они никогда не признают себя бездарными и трусливыми.

Как, Александр Новиков (их вождь) может упрекнуть пять десятков демагогов в отказе баллотироваться по одномандатномым округам, если сам струсил выдвинуть свою кандидатуру, как одномандатник? Трус Новиков в очередной раз полезет в областное собрание депутатов по партийным спискам.

С трудом, насобирав всего 18 одномандатников для областных выборов, КПРФ заранее признает проигрыш на других участках.

Основная масса кандидатов — это …предприниматели.

Явные идеологические противники коммунизма.

Членов КПРФ тоже не густо…

По общему количеству выдвинутых кандидатов, КПРФ идет на последнем месте.

При этом, Новиков и его компашка провели за последние годы в партии хорошую чистку, тем самым нанеся урон партии, сохраняя за собой свои насиженные места.

Если откинуть демагогию, и сделать основной упор на факты, вырисовывается разрушительная работа обкома. Новиков специально в прошлом году вычеркнул 50% списка новодвинских кандидатов от КПРФ в местный горсовет, оставив только кандидатов-статистов.

А в этом году, вообще не выставил по 13 одномандатному округу (Новодвинск и часть Приморского района) кандидатов.

Исключенные члены КПРФ, влились в ряды других партий, большинство в «Коммунисты России». Кого теперь Новиков будет обвинять в своей провальной работе? Явно не себя.

КПРФ заранее готовы обвинить в своем плохом результате всех кроме себя. …Власть, народ, другие партии, погоду, картошку и электромагнитные бури.

Хотя для пиара, власть всем оппозиционным партиям дала хорошую карту для розыгрыша. На предстоящей пенсионной реформе, оппозиционные партии могут заработать себе дополнительные очки, главное громче других кричать и возмущаться.

…Саша Новиков это умеет, но что-то подсказывает, это им не поможет.

Вот прогноз по КПРФ на Выборах 2018. АРО КПРФ сможет провести только трёх человек в областное собрание.