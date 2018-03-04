Национальный рейтинг губернаторов (март-апрель): Игорь Орлов на 62-м месте

Опубликован Национальный рейтинг губернаторов за март-апрель 2018 года.

Составители предупреждают, что по окончании в марте выборов президента России, стартовал новый цикл самоопределения губернаторов. Губернаторский корпус сегодня замер в ожидании будущих перестановок в российском кабинете министров и действий, которые последуют вслед за обновлением правительства. В список проблемных регионов, где положение глав, мягко говоря, шаткое, уже попали Подмосковье, Омская, Ярославская, Владимирская области. Симптоматично – чтобы быть на грани вылета, совсем необязательно находится на нижних строках рейтинга.

Первые три места заняли: Владимир Якушев (Тюменская область), Дмитрий Кобылкин (ЯНАО), Алексей Дюмин (Тульская область).

Последние три: Виктор Зимин (Хакасия), Егор Борисов (Республика Саха), Наталья Жданова (Забайкалье).

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на 62-м месте.

Рост рейтинга Игоря Орлова (Архангельская область) в первую очередь связан с данными социально-экономического развития. Индекс промышленного производства вырос на 31,1% за год — это прекрасный показатель, особенно для такого крупного региона. Лучшие достижения в этой области только у трёх субъектов России. Кроме того, хорошую динамику регион продемонстрировал по темпам строительства, вводу жилых домов, росту оборота розничной торговли, росту инвестиций (данные Росстата, исследование РИА «Рейтинг»). Те из экспертов, которые интересуются статистическими показателями, не могли не отметить указанные выше достижения.

Эксперты отмечают рост инвестиций, направляемых в область, благодаря активности губернатора, не пропускающего ни одного из крупных инвестиционных проектов. Федеральные деньги, выделенные на проведение Арктического форума, расцениваются как знак благоволения Москвы Игорю Орлову.

Архангельская область считалась в электоральном смысле тяжелой для партии власти. С учётом сказанного, выборы президента России прошли для местного руководства вполне удачно. Отданные за Владимира Путина 75,27%, хоть и недотянули немного до среднероссийского показателя, впечатляют при сравнении с 57,97%, полученными главой государства в 2012 году.

До сих пор многие воспринимают губернатора как «варяга», что является его имиджевой слабостью.

В настоящий момент, по мнению экспертов «Национального рейтинга», важно, чтобы отмеченные социально-экономические и аппаратные успехи Архангельской области преобразовались в рост качества жизни людей, её населяющих.

Комментарий эксперта:

Прошедший март был месяцем ожидания. Как обычно, архангельскую политтусовку будоражили слухи о том, что если регион покажет низкую явку или, что хуже, низкий процент проголосовавших за кандидата Владимира Путина, то дни губернатора Игоря Орлова сочтены – его отправят в отставку буквально на следующий день после оглашения окончательных результатов. Ничего подобного не произошло, область показала вполне приличный для себя результат (с учетом северного менталитета), не рекордный, но и не провальный. Причем свалить на какие-то подтасовки или вбросы будет весьма проблематично – соцсети в то воскресенье буквально пестрели свидетельствами политически неангажированных пользователей, что такого столпотворения у урн для голосования они давно не припомнят. Ну, а в визуальное даже легче верится, чем в запротоколированное. На общем фоне сообщение о том, что глава региона сплясал на своем избирательном участке, выглядело довольно мило, он же не за определенного кандидата плясал, значит, нет никакого нарушения законодательства. Это сразу сбило критический накал в адрес Игоря Орлова — ему не прочат отставку даже после инаугурации президента. Тем более, по последним событиям в стране можно предположить, что следующая волна губернаторских отставок прокатится по востоку страны, а мы, как-никак, на западе.

Мало того, в марте месяце глава региона прокатился в Москву по поводу нового Арктического форума. По моим данным, деньги на его подготовку дают (по крайней мере, обещают) в полном объёме. А это означает, что ожидается приезд Владимира Путина, есть такая народная примета. Хочу напомнить: президент к нам приезжал в самые непростые и смутные времена. Но не конкретно в Архангельск, а в милые сердцу главнокомандующего Плесецк (космодром) и Северодвинск (Центр атомного кораблестроения). И то в 2007-м он отменил свой визит на юбилей космодрома, только чтобы не стоять на одной трибуне с тогдашним губернатором Киселевым, попавшим в объектив скрытой камеры за неблаговидным занятием. В то время как при Орлове крупных коррупционных скандалов на уровне правительства региона не случалось. Плюс, прошедший в декабре 1-й Международный кинофестиваль «Arctic Open», после которого об Архангельской области заговорили в столичной кинотусовке и даже перестали путать ее с Астраханской.

Ожидается, что в своем ежегодном послании губернатор будет говорить о повышении качества жизни населения области. Что логично при увеличении оборотов в лесопромышленном комплексе. Кстати, почему-то мало кто обращает внимание на такую деталь: как правило, присланные из других регионов губернаторы начинают тянуть за собой оттуда и бизнесменов. Орлов же работает с местными, будь то Буторин (Устьяны) или Крупчак. Конечно, это палка о двух концах. С одной стороны, сторонние инвестиции не приходят в область, с другой, деньги отсюда и не уходят.

И еще немаловажный нюанс. В регионе практически не осталось СМИ, остро критикующих губернатора (вспомните времена Михальчука и Киселева). Называйте это как хотите… но это тоже искусство управления.