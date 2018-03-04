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Митинги пошли впрок. Спикер Новожилов поддержал желание жителей Вельска самим выбирать себе мэра

Виктор Новожилов, председатель Архангельского областного Собрания депутатов:

— Новая выборная модель в нашей области заработала с 2 июля 2015 года, — рассказал Виктор Новожилов. — Только во втором полугодии 2016 года с использованием конкурсной процедуры было избрано более 120 глав муниципалитетов. Считаю, что данная модель выборов прижилась в нашей области и успешно работала. Но надо понимать, что жизнь вносит свои коррективы, и если жители Вельского района посчитали, что необходимы новые подходы, то эти предложения надо обязательно обсуждать. И обсуждение должно носить конструктивный характер, идти во благо жителей, а не сводить к проблеме конкретных взаимоотношений.

Напомним, жители Вельска уже провели ряд акций протеста против попыток районного главы Шерягина продавить на место мэра районного центра Ежова, до этого занимавшего пост руководителя его администрации.

Во время последнего митинга были собраны подписи под петицией президенту Путину.

Наблюдатели полагают, что заявление спикера Новожилова, избравшегося в Областное собрание как раз по Вельскому району, это хороший знак, и уже можно поздравить вельчан с победой.

Также редакции ИА RUSNORD по своим каналам стало известно, что политической ситуацией на юге Архангельской области заинтересовались в Москве. Планируется материал на эту тему…

18 апрель 13:00 | : Политика

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