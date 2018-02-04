Митинг в Вельске 14 апреля. Как это было (видео)

В собрание депутатов Архангельской области
Главе Вельского района
В Собрание депутатов Вельского района
В прокуратуру Архангельской области
В прокуратуру Вельского района
Резолюция
участников собрания избирателей Вельска и Вельского района
14 апреля 2018 года г. Вельск
Из-за изменения областными и муниципальными депутатами порядка избрания глав района, городских и сельских поселений депутаты МО «Вельское» избрали главой МО «Вельское» Ежова Д.В., проигнорировав мнение 3,5 тысяч жителей города Вельска. Подписные листы были предоставлены в Совет депутатов МО «Вельское».
За время управления Вельским районом Шерягиным В.Г. сложилась крайне сложная социально-экономическая и экологическая ситуация. Глава Вельского района Шерягин В.Г. допустил рост безработицы и оттока населения, рост родительской платы за детский сад, бесконтрольную вывозку леса, отвратительное качество воды, канализационные очистные не справляются с объёмом стоков и неочищенные стоки идут в реку, оптимизацию муниципальных учреждений и организаций, лишая людей работы и (или) уменьшая их зарплату вопреки указу президента России. Вопреки указу президента многодетные семьи не могут получить землю, в то время как земли сельхозназначения получила в собственность частная фирма "Чистый Бор», зарегистрированная в Санкт-Петербурге. И сейчас они эти землю спокойно продают, были бы у людей деньги.
Мы, жители Вельска и Вельского района, собравшиеся на это собрание избирателей, требуем:
Резолюция принята на общегражданском собрании избирателей 14 апреля 2018 года в Вельске.
Под резолюцией собрано подписей.