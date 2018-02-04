Митинг в Вельске 14 апреля. Как это было (видео)

В собрание депутатов Архангельской области

Главе Вельского района

В Собрание депутатов Вельского района

В прокуратуру Архангельской области

В прокуратуру Вельского района

Резолюция

участников собрания избирателей Вельска и Вельского района

14 апреля 2018 года г. Вельск

Из-за изменения областными и муниципальными депутатами порядка избрания глав района, городских и сельских поселений депутаты МО «Вельское» избрали главой МО «Вельское» Ежова Д.В., проигнорировав мнение 3,5 тысяч жителей города Вельска. Подписные листы были предоставлены в Совет депутатов МО «Вельское».

За время управления Вельским районом Шерягиным В.Г. сложилась крайне сложная социально-экономическая и экологическая ситуация. Глава Вельского района Шерягин В.Г. допустил рост безработицы и оттока населения, рост родительской платы за детский сад, бесконтрольную вывозку леса, отвратительное качество воды, канализационные очистные не справляются с объёмом стоков и неочищенные стоки идут в реку, оптимизацию муниципальных учреждений и организаций, лишая людей работы и (или) уменьшая их зарплату вопреки указу президента России. Вопреки указу президента многодетные семьи не могут получить землю, в то время как земли сельхозназначения получила в собственность частная фирма "Чистый Бор», зарегистрированная в Санкт-Петербурге. И сейчас они эти землю спокойно продают, были бы у людей деньги.

Мы, жители Вельска и Вельского района, собравшиеся на это собрание избирателей, требуем:

Вернуть прямые выборы главы района, главы города Вельска и глав сельских поселений. Отправить в отставку главу МО «Вельский муниципальный район» Виктора Георгиевича Шерягина. Создать из жителей Вельского района инициативную группу, которая будет представлять интересы вельчан при процедуре отзыва депутатов городского Совета (МО «Вельское») и главы Вельского района. Провести прокурорскую проверку, как земли сельхозназначения из государственной собственности попали в собственность ООО «Чистый Бор», почему эти земли не получили многодетные семьи, и причастность руководства агрофирмы «Вельская», администраций МО «Муравьевское» и «Вельский муниципальный район» к передаче земель сельхозназначения в собственность частной фирме в то время, как агрофирма варварски вырубает леса из-за нехватки земель для своей основной деятельности.

Резолюция принята на общегражданском собрании избирателей 14 апреля 2018 года в Вельске.

Под резолюцией собрано подписей.