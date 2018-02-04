"Шерягина - в отставку, Боровикова - на пенсию!". Суббота, Вельск, митинг

В минувшую субботу (14 апреля) в Вельске прошел очередной митинг против Шерягина и районных депутатов, избравших шерягинского главу города Ежова («ежовые рукавицы»). Накануне митинга задержали расклейщика объявлений, в которых сообщалось о дате и месте проведения мероприятия. Конфисковали объявления, пригрозили, что будут проводить лингвистическую экспертизу.

Данное публичное мероприятие было организовано как собрание избирателей. Организаторы хотели пригласить депутатов, но те отговорились, что место встречи подобного формата надо проводить на Набережной в соответствии с изменением в постановление администрации. Народом данное заявление было воспринято, как отговорка и игнорирование обязанностей народных избранников.

Из рассказа очевидцев:

«Митинг начался на 40 минут позже, в назначенное время пришел техник, который должен был подключать звуковую аппаратуру, и сказал, что помочь не может, так как Шерягин обещал его уволить, если будет помогать. Нашли нового техника, подключили к выходу у сцены, долго копались электричество есть, а звук не работает, оказывается была отключена 0 -я фаза (скорее всего специально). Подключили в гостинице рядом с площадью (спасибо владельцу, Шерягина не испугался). Резолюцию подписали 428 человек. Кроме заявленных выступающих, говорили много пришедших людей. Самые мягкие высказывания - Шерягина посадить, Боровикова на пенсию. Но были и нецензурные».

Из выступления Алексея Цаплина:

- Я помогал Ольге Демидовой в организации митинга, проходившего 27 марта одновременно с выборами главы Вельска.

Тогда собрались около 200 человек. Все ждали от депутатов городского совета что они послушают мнение жителей города, которые собрали 3.5 тысяч подписей в поддержку Игоря Рогозина.

Но мы не дождались они переносили голосование и переносили, они ждали, что мы разойдемся, а сами по-тихому тайным голосованием выберут ставленника Шерягина. Но всё тайное станет явным, и мы знаем кто как голосовал, а также знаем кто и как нагибал голосующих.

Они думали мы больше не соберемся, и после своего мышинного голосования со злорадством потирали потные от волнения руки, запивали шампанским и ждали украдкой, глядя в окно, когда мы разойдемся.

В тот день мы ушли, но пришли снова и говорим Шерягин - уходи!!!! Боровиков ты всех достал иди на пенсию - копай картошку и собирай грибы. Миллион, который ты берешь каждый год из нашего бюджета, нужен для постройки чего-нибудь полезного. От тебя пользы ноль!!!!!!

Вам раздадут сейчас фоты тех, кто принимал участие в этом подлом заговоре, делайте с ними что хотите народ должен знать своих героев в лицо!!!!!!!!!!

Заговорщики, уходите по-хорошему сами!

Шерягина в отставку!!!! Боровикова на пенсию!!!!!!!!!! Плюнувшим на мнение народа депутатом - отзыв!!!!!!

Мы будем собираться пока вы не уйдете!!!!!!!!!!

Спасибо всем неравнодушным людям, поставьте пожалуйста, подпись под резолюцией нашего с вами собрания!!!!!!!!!!

P.S. Редакция ИА RUSNORD выражает готовность предоставить слово и другой стороне вельского конфликта.