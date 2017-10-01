Константин Щемелинин: Мы уходим из Сирии, победив?

Итоги российского участия в войне в Сирии

Российские войска, по приказу Президента России, возвращаются домой. Два года участия в войне подошли к концу. Можно подвести некоторые итоги.

Положительные результаты

1) РФ не увязла в Сирии, как увяз СССР в Афганистане. Бесконечная война — это всегда плохо для страны.

2) Российские войска получили ценнейший боевой опыт в условиях очень ограниченного применения военной силы. Никакие учения не сравнятся с реальным боевым опытом!

3) На ближайшие несколько лет ситуация в Сирии выглядит стабилизированной. Запрещенная в РФ группировка ИГ в Сирии уничтожена, а остальные противники Дамаска находятся в подавленном состоянии.

4) Российские летчики и службы ПВО смогли увидеть, как в реальности воюют НАТОвские ВВС.

Боевая авиация — это основа всех успехов США, поэтому очень важно понимать ее сильные и слабые стороны в современном достаточно конфликтом мире.

5) РФ получила две базы — морскую (в Тартусе) и авиационную (в Хмеймиме), что очень важно, ибо позволяет иметь силу (а значит, и союзников) в таком сложном регионе, как Ближний Восток.

6) Донбасс прожил относительно спокойно два года. Эти два года Донецк и Луганск могли быть спокойны, так как их от возможной атаки с Запада прикрывали российские войска в Сирии.

7) Успехи российского оружия позволяют РФ смелее планировать свое будущее геополитическое усиление.

На очереди — возможное создание российских военных баз в Судане и Ливии. Так Москва сможет ограничено контролировать юг Европы и нефтеносные страны Персидского залива.

Нейтральный результат

Как в 2015 году большинство россиян не понимало, где находится Алеппо, чем отличаются Дейр-эз-Зор, Хама, Ракка и прочее населенные пункты друг от друга, так и не знает до сих пор. В целом, как гражданам РФ было безразлично, что кто там с кем и за что воюет в песках Сирии и Ирака, так и безразлично сейчас. В целом, российским гражданам Сирия безразлична.

Отрицательные результаты

1) Разгромленная в Сирии запрещенная в России группировка ИГ наращивает свое влияние на севере Афганистана. Усиление ИГ в данном регионе — это угроза Таджикистану, который является союзником России.

2) Войска США остаются в Сирии. Зачем? Войска нужны для войны, а значит, конфликт в Сирии еще отнюдь не завершился.

3) В Сирии сохраняются мощные антиасадовские силы. Куда приведет их путь войны? В Дамаск или к поражению?

В целом, ограниченная по усилиям кампания принесла Москве отличные геополитические дивиденды.

Константин Щемелинин, крымский писатель