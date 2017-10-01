Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Константин Щемелинин: Мы уходим из Сирии, победив?

Итоги российского участия в войне в Сирии

Российские войска, по приказу Президента России, возвращаются домой. Два года участия в войне подошли к концу. Можно подвести некоторые итоги.

 

Положительные результаты

 1) РФ не увязла в Сирии, как увяз СССР в Афганистане. Бесконечная война — это всегда плохо для страны.

 2) Российские войска получили ценнейший боевой опыт в условиях очень ограниченного применения военной силы. Никакие учения не сравнятся с реальным боевым опытом!

 3) На ближайшие несколько лет ситуация в Сирии выглядит стабилизированной. Запрещенная в РФ группировка ИГ в Сирии уничтожена, а остальные противники Дамаска находятся в подавленном состоянии.

 4) Российские летчики и службы ПВО смогли увидеть, как в реальности воюют НАТОвские ВВС.

 Боевая авиация — это основа всех успехов США, поэтому очень важно понимать ее сильные и слабые стороны в современном достаточно конфликтом мире.

 5) РФ получила две базы — морскую (в Тартусе) и авиационную (в Хмеймиме), что очень важно, ибо позволяет иметь силу (а значит, и союзников) в таком сложном регионе, как Ближний Восток.

 6) Донбасс прожил относительно спокойно два года. Эти два года Донецк и Луганск могли быть спокойны, так как их от возможной атаки с Запада прикрывали российские войска в Сирии.

 7) Успехи российского оружия позволяют РФ смелее планировать свое будущее геополитическое усиление.

 На очереди — возможное создание российских военных баз в Судане и Ливии. Так Москва сможет ограничено контролировать юг Европы и нефтеносные страны Персидского залива.

 

 Нейтральный результат

Как в 2015 году большинство россиян не понимало, где находится Алеппо, чем отличаются Дейр-эз-Зор, Хама, Ракка и прочее населенные пункты друг от друга, так и не знает до сих пор. В целом, как гражданам РФ было безразлично, что кто там с кем и за что воюет в песках Сирии и Ирака, так и безразлично сейчас. В целом, российским гражданам Сирия безразлична.

 

 Отрицательные результаты

 1) Разгромленная в Сирии запрещенная в России группировка ИГ наращивает свое влияние на севере Афганистана. Усиление ИГ в данном регионе — это угроза Таджикистану, который является союзником России.

 2) Войска США остаются в Сирии. Зачем? Войска нужны для войны, а значит, конфликт в Сирии еще отнюдь не завершился.

 3) В Сирии сохраняются мощные антиасадовские силы. Куда приведет их путь войны? В Дамаск или к поражению?

В целом, ограниченная по усилиям кампания принесла Москве отличные геополитические дивиденды.

Константин Щемелинин, крымский писатель 

12 декабрь 15:45 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 23. Архангельские вписки - загадка для чиновников и родителей
"Сказки бабушки Галины", выпуск 22. Архангельский политтехнолог, что за зверь?
"Сказки бабушки Галины", выпуск 21. Селёдка как артефакт архангельской коррупции
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2017 (96)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (213)

Опрос

Если бы вы узнали, что в Архангельске приступят к благоустройству дороги в аэропорт, вы бы:

все опросы



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.