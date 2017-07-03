Звонкие их имена. В Кремле открылись курсы по подготовке будущих губернаторов

Как известно, на прошлой неделе Кремль начал осеннюю серию отставок глав российских регионов.

На этой неделе притормозили… но обещали продолжить. Естественно, что население регионов, чьи главы попали в кремлевский список (их число рознится от 10 до 60) интересуется, кого им ждать.

Издание РБК опубликовало список кадрового резерва Кремля, участники которого как раз сейчас проходят тренинги по управлению территориями.

Вот их звонкие имена…

От Государственной Думы: Александр Авдеев («Единая Россия»), Антон Гетта («Единая Россия»), Владимир Гутенев («Единая Россия»), Дмитрий Исламов («Единая Россия»), Артем Кавинов («Единая Россия»), Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Владимир Панов («Единая Россия»), Михаил Шеремет («Единая Россия»), Иван Абрамов (ЛДПР), Сергей Жигарев (ЛДПР), Александр Бурков («Справедливая Россия») и бывший депутат Олег Денисенко (КПРФ).



От Совета Федерации: Сергей Мамедов (от Самарской области), Лилия Гумерова (от Башкирии), Николай Журавлев (от Костромской области), Владимир Полетаев (от Республики Алтай) и Мурат Хапсироков (от Адыгеи).



От чиновничьего сообщества: глава Росстандарта Алексей Абрамов, замминистра экономического развития Станислав Воскресенский, первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих, заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, заместитель министра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев, заместитель министра энергетики Алексей Текслер, заместитель министра юстиции Максим Травников, заместитель министра образования и науки Григорий Трубников, заместитель министра финансов Илья Трунин, заместитель министра экономического развития Олег Фомичев и заместитель министра строительства Андрей Чибис.



Отметим, что трое участников тренинга уже поехали по новым назначениям. Это: сенатор от Самарской области Дмитрий Азаров (в Самару), первый заместитель министра торговли и промышленности Глеб Никитин (в Нижний) и замглавы Минэкономразвития Александр Цыбульский (в Нарьян-Мар).



А вот, кто учит депутатов-сенаторов-чиновников управлять регионами: заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и руководитель Тюменской области Владимир Якушев, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Роснефти» Игорь Сечин, основатель USM Holdings Алишер Усманов, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.



Естественно, что руководит курсами повышения квалификации серый кардинал Кремля Сергей Кириенко.

Наблюдатели отмечают, что ранее в Кремле никогда не подходили настолько масштабно и системно к смене губернаторского корпуса. По мнению столичных политологов, формируется единая команда управленцев, которые не просто будут лояльны Кремлю, но будут также одинаково понимать принципы эффективности и поставленные перед ними задачи. Причём упор в подготовке делается именно на практику управления, а не на общие знания, как раньше.

