Губернаторский падёж. Кремлёвская интрига - "чемезовские" против "сечинских"

В России начался осенний падёж. Не скота, губернаторов. Иногда недавно избранных. Что вызывает вполне резонный вопрос – зачем тогда возвращали прямые выборы глав регионов, если их судьба снова решается комиссионно?

Кремль нам объяснит? Не уверен. Будем сами гадать…

Все понимают, что сегодняшние отставки имеют прицел на президентские выборы 2018 года. Где фаворитом Путин. Который некоторой части электората… как бы поинтеллигентней выразиться… приелся. Соответственно, нужно оживить к нему интерес. Ну что, где вы ещё найдёте более непредсказуемого президента? Навальный нервно курит в прогулочном дворике…

Я был и остаюсь сторонником прямых выборов любого уровня, начиная со старших по подъезду. Однако готов понять президента. Когда Путин только избирался на первый президентский срок, собственными глазами видел тихий саботаж, устроенный его кандидатуре в ряде регионов, чьи главы имели аналогичные амбиции, например, в Кузбассе (Тулеев) и Красноярском крае (Лебедь). Ещё тогда подумал – ох, прикроет он эту демократическую лавочку. Ничего, терпел пять лет… пока Беслан не случился (до сих мне непонятна та таинственная связь… нет во мне государственного мышления).

Не буду перечислять всех слетевших на этой неделе, тем более, когда пишу эти строки, она ещё не закончена. Странно, что при таком раскладе допускается утечка вплоть до конкретных фамилий. Или боятся, чтобы убираемые с постов от шока руки на себя не наложили? Ну, это вряд ли, никто без подарка не останется… как минимум, без гарантии от уголовного преследования. Правда, остаётся вопрос – а чего тогда снимали с должности?

В Кремле считают такой процесс нормальным. Особенно при устоявшейся традиции, когда в регион присылают свежую голову в заводской смазке, часто неместную, а за неё всё равно голосуют под президентские гарантии.

Обращает на себя кадровая востребованность молодых и талантливых, лишённых (пока) какой-либо политической биографии. Классический пример сегодняшнего дня: новый начальник Нижегородской губернии Глеб Никитин (40 лет, стаж аппаратной работы 18 лет), наиболее вероятный кандидат на Красноярский край Михаил Котюков (40 лет, стаж аппаратной работы 18 лет), как по лекалу (правда, в итоге поехал Усс, таки высидевшей в себе в Москве это кресло). Ещё не так давно губернаторский пост мог быть местом почётной ссылки нерадивого министра (как в случае с Гордеевым), если в обратном порядке, то исключительно в форме поощрения (как в случае с Ткачёвым). А ещё раньше на пост главы области мог рассчитывать только номенклатурный старпёр с партийным стажем не менее четверти века. Так что прогресс налицо….

…как и курс на сменяемость власти. Тут, правда, появляется мысль – а самого Путина почему не касается… ой-ой, на меня уже шикают и крутят пальцем у виска.

Как у любого человека моего возраста под 60, у меня периодически возникает ностальгия по прошлым времена. Не очень далёким, когда главы регионов были почти самостоятельными игроками на политическом поле. Иногда со скандалами, уголовными преследованиями… но куда без них. Тяжлов, Кондратенко, Строев, Фёдоров, Ишаев, Собчак, Лужков… сейчас от этой плеяды остался один Тулеев. А вспомните Немцова, молодого, борзого и ещё живого… эх! Нет, ни по кому не грущу персонально, только по стилю власти. Тогда были ЛЮДИ… а сейчас функции.

Сегодня я так и представляю, как люди из НАО лезут в гугл узнать, за что к ним сослали неизвестного Цыбульского, и уж не родственник ли он знаменитого польского актёра (больше с этой фамилией никаких ассоциаций). Потом удивлённо чешут в затылке… стоп, а мы с вами, жители Архангельской области, разве не были в аналогичной ситуации в 2008-м и потом в 2012-м? Помню, как в 80-х сообщили по телевизору – «знаменитому вратарю Льву Яшину ампутировали ногу». Тут жена (тогдашняя) в комнату с кухни входит. Я ей: «Представляешь, Яшину ногу отрезали». И в ответ: «За что?!!». Так и у нас – за что назначили губернатором к нам… чай, не Москва и не ЯНАО?

Но в 90-е снятие того или иного губернатора раньше срока было событием экстраординарным, бурно обсуждаемым, под это устраивались отдельные ток-шоу. Сегодня в день слетает по губеру, а на Первом и Втором всё мусолят Украину да Америку, играющих невероятно важную роль в жизни Самары (просто к примеру). Согласен, и тогда не выходили с протестами на улицу, по крайней мере, я такого не помню, но отношу за счёт привычной инертности народных масс в условиях холодного российского климата.

Вообще, любое увольнение – штука болезненная, причём для обеих сторон (знают по себе, приходилось увольнять даже друзей по жизни). Раньше я за Путиным не замечал, но в этот раз в его стиле стали проявляться просто таки- садистские нотки. Смотрите сами, с утра объявили о том, что что нижегородский Валерий Шанцев награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, а к обеду следует Указ о лишении его же полномочий губернатора. Причём в перерыве между завтраком и обедом Шанцев ещё успевает опровергнуть слухи о своем уходе, что делают, как правило, имея некие гарантии… хотя бы на словах. Получается, что и Светлана Орлова (Владимирская обл.), не так давно встречавшаяся с президентом и вышедшая с аудиенции умиротворенной, тоже в зоне риска, её фамилия упоминалась в том самом списке.

Я помню, что к Шанцеву были претензии, что он, де, не нашёл консенсус с нижегородскими купчинами. Хотя на последних прямых выборах за него проголосовали аж более 86 % рядовых избирателей при более чем 50-процентной явке. А был такой шанс у него, у москвича из лужковского гнезда? Опять вопрос риторический…

Помню разговоры о том, что наш президент, как опытный контрразведчик, старается не оставлять врагов (обиженных) за своей спиной. А что сейчас? Или традиции изменились, или недоглядел, или действительно всю кадровую политику спустил на Кириенко, а у того свой командный стиль.

Все эти действия с их частотой и периодичность начинают напоминать ритуал. Но без сакральной составляющей.

Лично у меня есть ощущение, что новая метла ещё не размахалась во всю свою ширь. Вот, читайте: Деятельность губернатора Мурманской области Марины Ковтун, которой СМИ предрекают скорую отставку, привлекла внимание сотрудников правоохранительных органов. Следователи заинтересовались преступной схемой по сбору и обналичиванию денег, поступающих от бизнеса под видом пожертвований, которые, предположительно, идут к главе региона, членам ее семьи и ближайшему окружению.

Думаете, случайный вброс обиженных мурманских интеллигентов, которых у Марины Ковтун несть числа? Может быть… а может и нет. При сегодняшнем потоке однотипных сообщений об отставках сам собой напрашивается эмоциональный взрыв. А то власть верховная слишком добренькой выглядит, она такой сроду не была… разве что в 90-е. Взрыв должен быть ощутимый, арест, если не группы, то женщины… я не предрекаю, только теоретизирую. Впрочем, если второе предсказание сбудется, и на место Ковтун поедет Яровая, мурманчанам впору в дурдом сдаваться.

Но почему всё-таки эти, а не те, оставшиеся? Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что любого губернатора есть, за что уволить… и даже вопроса никто из уборщиц не задаст. Ведь увольняют не только засидевшихся долгожителей, наоборот, белгородский Савченко, тихо-мирно правящий областью аж с 93-го года, никуда с места не трогается.

Есть мнение, что под увольнение попадают, в том числе, и те, кто остался без своих федеральных «крыш».

И в этом смысле интересна позиционная борьба между группами влияния – чемезовскими и сечинскими. Вторые как раз сегодня проиграли в Нарьян-Маре, хотя до этого выиграли в Красноярске. Сегодня много об этом говорят…

…а мы пока помолчим. Но понаблюдаем…

Леонид Черток