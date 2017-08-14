3 Никитиных, 3 Орловых - магия губернаторских фамилий

«Полку» губернаторов по фамилии Никитин прибавился еще один.

До вчерашнего дня таких было двое – тамбовский Александр и великоновгородский Андрей. Третьего, нижегородского, величают Глебом. Пусть он пока и в ранге врио, но мы то с вами понимаем...

Журналисты федеральных изданий уже жалуются, что стали путаться в Никитиных, как иногда с Астраханью и Архангельском.

Интересно, что глав регионов с фамилией Орлов тоже три – владимирская Светлана, калмыцкий Алексей и архангельский Игорь.

И это на 85 субъектов Федерации...