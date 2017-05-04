Химия и президентская жизнь. В чём смысл встречи Путина с Трампом?

Вот оно, свершилось! То, чего ждали в России с ноября прошлого года - вот встретятся наш с ихнем, и всё пойдёт, как по маслу. А как оно – по маслу? У каждого свои представления. Либералы – исчезнут санкции, Крым опять отойдёт Украине, Шойгу публично извинится за сбитый Боинг, отдаст приказ вернуться из отпуска всем офицерам, загорающим сегодня в окопах Донбасса, сам же подаст в отставку и уедет в Шаолиньский монастырь грехи замаливать. Патриоты – Дональд Трамп преклонит колени перед российским коллегой, признает его авторитет и главенство, вернёт России американскую недвижимость, а также её заключённых, снизит налоги нашим чиновникам, прикупившим недвижимость в Майами, распустит НАТО за ненадобностью.
Что ждали от этой встречи американцы? Ничего не ждали. Им по фиг, самодостаточны. Абсолютно правильная позиция.
Тем не менее, который день читаю в интернете – в Гамбурге между Путин и Трампом произошла химическая реакция. Это как – эрекция друг на друга, именно в таком контексте я обычно употребляю это выражение? Когда гетеросексуальность – абсолютное достоинство этих двоих… об остальном можно поспорить.
С чем нельзя не согласиться – даже внешне видно, что для нашего президента большое значение имеют личные контакты с ему подобными. Вспомните Шредера… он с ним именно дружил, а не просто сотрудничал, с Меркель (при том же отсутствии языкового барьера) такого не поучилось. Или даже с Бушем-младшим, при этом президенте российско-американские отношения, пережившие настоящий ренессанс в 90-е, постепенно откатились почти на уровень «холодной войны».
При всём вышесказанном, вспомните неожиданный залёт Джорджа к Владимиру по пути куда-то «просто поговорить». Тогда все с облегчением вздохнули – никак последствий, связанных с Южной Осетией, не будет, можно ещё во что-нибудь ввязаться. Что и сделали… чуть попозже.
Мало того, Путин этот принцип выстраивания внешней политики переносит и на других. Почему-то уверен, выбирая себе преемника в 2008-м он прикинул – с кем естественней будет общаться всему из себя либеральному Обаме, с Ивановым или Медведевым, и остановился на последнем. А что, до него у России тоже не было такого правителя – молодого, несерьёзного… считайте, тоже эксперимент.
Или вспомните, сколько раз мало потребляющий Путин посидел по пивнушкам с президентами-канцлерами-премьерами. Куда там активно закладывающему за воротник Ельцину… я что-то ни одной такой картинки с ним не помню. Возможно, с первым нашим президентом просто опасались тягаться в литрболе… вдруг затянет? Но, скорее всего, это опять Путин. Его умение расположить в неформальной обстановке, та самая профессиональная черта спецагента, что активно сегодня обсуждается.
Приручение Буша-младшего, конечно, наиболее успешная операция нашего спецпрезидента… но не диво. Прежде всего, из-за душевной простоты Джорджа из Техаса, над которой тогда потешался весь мир… да и теперь нет-нет, да вспомнит. Как там в песенке: «На дурака не нужен нож, ему немного подпоёшь…», Булат Шалвович (Окуджава) знал, о чём писал, только в то время некоторые члены Политбюро на свой счёт приняли.
И вот феномен – если химия между Путиным и Бушем продолжалась до конца срока последнего (уверен, они и сейчас перезваниваются по закрытому каналу связи), то в отношениях между Россией с Америкой, да и со всем Западным миром, она испарилась, иссохлась, вылетела в трубу сразу после Мюнхенской речи 2007 года. Все прекрасно поняли – эта новая Россия начинает собственную игру по другим правилам, непонятным в той части света. Другое дело, что никто не мог предположить, как далеко эта игра зайдёт…
А как Путин сделал Берлускони? Вот где красавчеГ! Оба невысокого роста, оба… скажем так – испытанные жизнью мужчины и не аленделоны, оба с богатой жизненной историей. НО! Один -верный семьянин (на тот момент), даже аскет-трудоголик, сделавший неожиданный карьерный рывок с самых низов (по правительственным меркам). И второй - гедонист и открытый бабник, пришедший во власть, что называется, с жиру, когда владеть лучшим футбольным клубом страны показалось скучно и мелко. И как же Вольдемар бросился защищать кореша Сильвио, когда того прихватили с малолетней проституткой! Прямо заявил со свойственным ему сарказмом – а что, было бы лучше, если премьер такой прекрасной страны оказался гомосексуалистом?! Россия по привычке засмеялась, зааплодировала. Ну и Италия призадумалась – если так северяне-пуритане к этому относятся, то мы, южане, чем хуже?
И до сих пор, обратите внимание, в общеевропейском хоре, поносящем Россию, итальянское бельканто звучит тише всех…
Ну, а что на этот раз? В Гамбурге наш президент попал на не менее опытного и искусного переговорщика, бизнесмена с рабочим стажем вся жизнь. Правда, Трамп часто проигрывал и терял куски-кусочки своей империи… но и у Путина, как у управляющего страной, в последние годы бизнес идёт так себе.
Два с половиной часа говорили, жену Меланию выставили. Все посвящённые только и поднимают глаза к небу – очень конструктивная беседа получилась.
О кибербезопасности они говорили… кого вы лечите, парни?! Небось опять мир разменивали? Ну-ну, подождём-посмотрим…
Леонид Черток