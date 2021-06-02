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Топ-10 самых дорогих районов Москвы по стоимости недвижимости

Рынок элитной недвижимости Москвы входит в десятку крупнейших мировых рынков элитного жилья по темпам роста цен. При этом он очень динамичен и диктует новые тенденции. Повышенный спрос на рынке элитных новостроек заставляет девелоперов осваивать новые участки, граничащие с центральным административным округом (ЦАО) и даже бывших промышленных зон.

Какие районы Москвы считаются самыми дорогими, вы можете увидеть в таблице.

Очевидно, что четверка самых дорогих районов давно устоялась, они только время от времени меняться позициями в рейтинге. Базу рейтинга составляют классические люксовые районы:

- Хамовники

- Тверской

- Арбат

- Якиманка

- Замоскворечье

- Пресненский

Кроме этого в перечень самых дорогих районов Москвы время от времени попадают следующие районы:

- Раменки

- Мещанский

- Дорогомилово

- Басманный

- Красносельский

- Таганский

- Сокол

Найти ответ на вопрос в каком районе Москвы самые дорогие квартиры и какая улица в Москве самая дорогая не так легко. Ведь цены на элитную и люксовую недвижимости только частично зависят от района и формируются инерционно. Далее мы расскажем о наиболее престижных столичных районах и улицах.

Традиционные элитные районы Москвы

Самым элитным районом Москвы могут считаться Хамовники. На этот район приходиться около 30 % предложений всего рынка премиальной недвижимости. Первое место Хамовники получают благодаря Остоженке и Пречистенке, известным под названием «золотой мили». Это самые дорогие улицы Москвы. Остоженка попала в топ-10 наиболее престижных для проживания улиц европейских городов от Forbes. Жилье на Остоженке обойдется дороже чем на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Арбат – это не только туристическое сердце столицы, но и один из самых дорогих районов Москвы по недвижимости. Отреставрированные особняки XVIII-XX века привлекают ценителей архитектуры. В этом интеллигентном районе спрос на люкс квартиры превышает предложение.

Якиманка - один из самых зеленых районов ЦАО, который сочетает в себе роскошь, архитектуру, искусство и комфорт. Здесь находятся легендарные Парк Горького, Третьяковская галерея, Нескучный сад. Цены на квартиры в Якиманке эквивалентны нью-йоркскому Бруклину.

Место, где лучшие бары, рестораны и клубы работают нон-стоп, а шампанское льется рекой – это Тверская улица. Слава Тверской как самой модной и богатой улицы тянется еще с XVIII-XIX веков. Жилье здесь выбирают любителей драйва, праздника и веселья. В основном это молодые семейные пары, «золотая молодежь», пары со взрослыми детьми.

Тверской район – безусловный лидер по уровню культурной инфраструктуры. Здесь насчитываться 19 театров, 10 музеев, а еще больше сотни клубов, баров, ресторанов, кафе и кинотеатров. Район также имеет безупречную транспортную сетку - здесь находиться 16 станций метро.

В Тверском районе присутствуют два формата недвижимости:

- апартаменты или квартиры в фасадных домах на оживленных улицах

- уютные клубные дома в тихих переулках

В Тверском районе расположены объекты, которые любят посещать жители и гости города. Это Сад Эрмитаж, театр Ленком, Миусский, Антроповский скверы, Театр Сатиры и прочие места отдыха, и, конечно, множество кафе и ресторанов разных стилей. Район славится хорошо развитой социальной и транспортной инфраструктурой, а также близостью к центру.

Поэтому даже в таком динамичном районе возможно найти спокойный уголок, например, Клубный дом «Долгоруковская 25». Тверской район, где расположена улица Долгоруковская – один из старейших районов столицы. Здесь проживали выдающиеся деятели искусства, науки. Район всегда привлекал внимание родовитых представителей московской знати.

Стоит отметить и развитую инфраструктуру в районе улицы Долгоруковская. Рядом с Клубным Домом «Долгоруоквская 25» находятся такие объекты социальной инфраструктуры как: через дорогу есть лицей, который входит в ТОП-15 лучших учебных зданий Москвы, в 10 минутах ходьбы находится престижный английский детский сад «Magic Castle». Помимо этого, рядом с Клубным домом расположена одна из лучших клиник Москвы ( "ГУТА КЛИНИК"). Буквально в пределах 500 метров находятся фитнес-клубы "Savoy", "Дыши" и "Velobeat". Высококлассные торговые центры, элитные салоны красоты, дорогие рестораны всё это есть в пределах одного километра от Вашего дома.

Жильцы Клубного дома Долгоруковская 25 также будут приятно удивлены экологической обстановкой вокруг комплекса. Ведь рядом расположены скверы и парки (например: Делегатский парк, Екатерининский и Миусский скверы). Совсем недалеко от комплекса апартаментов находится сквер “Антропова яма” (природный комплекс). Здесь находится красивейшее озеро — отличное место как для активного отдыха, так и для такого, что называют “полюбоваться природой”.

Также, хочется отметить, что прекрасная транспортная доступность, близость четырех станций метро «Новослободская», «Белорусская», «Менделеевская», «Маяковская» и развитая инфраструктура Тверского района, позволят ощутить все удобство проживания в центре Москвы. Приватная территория клубного дома подчеркнут статус и подарят комфорт проживания в современном высокотехнологичном доме.

С течением времени Тверской район стал органичным сочетанием исторического прошлого и современности. Сегодня он считается одним из респектабельных и благополучных районов Москвы.

Источник:https://dolgorukovskaya25.ru/events/top_10_samykh_dorogikh_rayonov_moskvy_po_stoimosti_nedvizhimosti.

27 июль 15:37 | : Разное

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