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Православное паломничество: с чего начать?

экскурсии в Оптину пустынь rosistok.ru

В наше непростое время – главным отдыхом и успокоением для любого православного человека становятся паломнические поездки. Путешествия к святым местам помогают избавиться от суеты и ежедневных забот, чтобы можно было полностью посвятить все время молитве и созерцанию. Паломничество, как правило, подразумевает поездку к православным святыням, в намоленные монастыри и храмы. В России таких мест огромное множество, ведь наша страна проповедует православие более тысячи лет. Но многие православные люди ни разу не бывали на святынях вместе с группой единомышленников. Для тех, кто принял решение поехать в паломническую поездку впервые, существуют однодневные или двухдневные поездки, во время которых можно познакомиться с подобным форматом времяпрепровождения и полюбить паломничество.

Наиболее популярными среди опытных паломников и новичков являются экскурсии в Оптину пустынь. Паломничество – это не просто поездка в монастырь или храм с экскурсионным сопровождением. Во время посещения Оптиной пустыни и окрестностей обители все желающие смогут:

  • подать записочки о своих близких;
  • посетить красивейшую службу;
  • пообедать в монастырской трапезной;
  • окунуться в святые источники;
  • погулять по роскошному монастырскому саду.

Паломничество в Оптину пустынь. Однодневная поездка

экскурсии в Оптину пустынь rosistok.ru

Паломнический центр «К истокам» предлагает своим клиентам уникальный тур по маршруту: Оптина пустынь-Шамордино. Такая поездка занимает один день и за несколько часов православные христиане смогут познакомиться с известными на весь мир святынями, побывать на чудотворных источниках, приложиться к мощам святых и узнать историю великого монастыря. Паломничество включает в себя полноценное экскурсионное сопровождение, осмотр монастыря, Казанского и Владимирского собора, часовни Христова Воскресения, могли Оптинских новомучеников.

Многие паломники ездят в Оптину пустынь, чтобы помолиться преподобному Амвросию Оптинскому, поклониться его мощам. Другие же стремятся попасть в Предтеченский скит или окунуться в святой источник. Как бы то ни было, паломнический центр «К истокам» организовывает для своих клиентов самые полноценные и насыщенные поездки, полные впечатлений и положительных эмоций. Такое паломничество – отличный вариант не только для новичков, но и для опытных паломников. Для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и спокойно помолиться в тишине.

05 август 12:53 | : Разное

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