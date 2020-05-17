В чем прелесть экскурсий в долину лотосов в Астрахани

В восточных государствах лотос считается священным цветком. Там ему придают особый, можно даже сказать сакральный смысл. В частности, на Востоке этот цветок символизирует бессмертие духа, божественный промысел, а также ничем не запятнанную чистоту.
Перед лотосом преклоняются, этот цветок вызывает восхищение. Более того, ему даже посвящены некоторые предания, а также легенды народов востока.
Красота лотоса является просто непередаваемой словами. Главной отличительной особенностью данного цветка является то? что оно абсолютно всегда обращено в сторону солнца вне зависимости от времени суток. Также к особенностям лотоса можно отнести то, что его лепестки никогда не бывают грязными.
Этот цветок встречается главным образом по берегам рек, а также водоемов, дно которых обильно покрыто илом. Именно за то, что лотос всегда остается чистым несмотря на то, что всегда находится в непосредственной близости от мутной воды, ему и поклоняются жители восточных государств.
Настоятельно рекомендуем вам отправиться на экскурсию по Астраханской области, если вы желаете насладиться красотой лотоса, что называется, в живую. Лучше всего, конечно, если такая экскурсия будет приходиться на июль месяц, потому как именно в этот период времени лотос начинает цвести. И эта картина просто завораживает взгляд.
Представьте себе лотосовые поля, сплошь усеянное этими цветами, которому не видно ни конца, ни края. Вообще увидеть лотос в период его цветения среди местного населения считается очень большой удачей, потому как в этом случае человек проникается особой энергетикой того места, в котором этот цветок произрастает.
Местные верят в то, что того человека, которому посчастливится увидеть лотос в период его цветения, в самом ближайшем будущем ожидает богатство, сила, а также хороший урожай.
Вблизи города Астрахани имеется специальная база отдыха для туристов, которые прибывают сюда только лишь с одной с целью – взглянуть на лотос в период его цветения. Именно с этой турбазы, собственно говоря, и начинается экскурсия на лотосовые поля. Все они находятся по берегам реки Волги.
Путь от турбазы до лотосовых полей на туристическом автобусе составляет всего лишь десять минут. Однако по выходу из автобуса для того чтобы добраться до места произрастания лотосов необходимо будет еще некоторое время проплыть на лодке.
После того как туристы завершат свое путешествие на лотосовые поля их ожидает вкуснейший обед из только что пойманной на их глазах рыбы. А рыбы в тех краях водится просто огромное количество. Причем самой разной.