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Кигуруми единорог: классика, которая никогда не выйдет из моды

кигуруми единорог kigurumi-russia.ru

Дословно с японского языка слово кигуруми переводится как «ростовая кукла». Это забавный и смешной костюм, который превращает пользователя в милое существо с объемными формами, ушками, рожками и хвостиками. Наибольшей популярностью пользуется кигуруми единорог. Это фантастическое существо с одним рогом, отдаленно напоминающее лошадь. Как правило, кигуруми, изображающие единорога отличаются яркими расцветками, радужными или розовыми. Но при этом существуют и единорожки для мужчин. А значит можно с легкостью подобрать семейный лук или костюмы для пары.

Покупка кигуруми с изображением единорога ничем не отличается от покупки любого другого костюмчика. Поскольку единорожки пользуются огромной популярностью, в любом магазине они представлены в широком ассортименте. Но главное в таком разнообразии не наткнуться на подделку и купить именно то, что нужно. При выборе продавца важно обратить внимание на отзывы покупателей, а также желание продавца предоставить реальные фото изделий. Грамотный интернет-магазин охотно отвечает на все вопросы клиента и присылает настоящие фотографии кигуруми, чтобы покупатель мог быть уверен в правильности своего выбора.

Кигуруми и аксессуары на любой вкус

кигуруми единорог kigurumi-russia.ru

Кигуруми не продаются в обычных магазинах, а если и продаются, то ассортимент оставляет желать лучшего. Поэтому пользователи, как правило, ищут подобные товары в интернете. Чтобы не попасть в лапы мошенников, не потерять деньги и не поплатиться качеством, важно обратиться к проверенному продавцу, который не выдает фальшивые фото за реальные и не стесняется пообщаться с покупателем и ответить на все интересующие вопросы. Таким и является интернет-магазин Gaga Boom kigurumi-russia.ru, в каталоге которого можно найти:

  • флисовые кигуруми в оригинальном качестве;
  • мягкие и удобные пижамки из велсофта, мягкого флиса;
  • милые тапочки для дополнения костюма;
  • надувные матрасы и круги;
  • всевозможные аксессуары, значки, подушки, игрушки и маски.

Интернет-магазин Gaga Boom обеспечивает полноценный простор для фантазии и предлагает широкий выбор товаров на любой вкус! Для постоянных покупателей предусмотрены вкусные скидки и специальные предложения. А подробнее ознакомиться с ассортиментом и увидеть больше фото можно в инстаграме продавца или в шоуруме, который располагается в Москве.

18 июнь 19:10 | : Разное

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