Workshop по-русски: международная сертификация предприятий российского легпрома

29 и 30 октября в Дюссельдорфе в рамках бизнес-миссии в Германию состоялись workshop и презентация иностранным компаниям возможностей предприятий российского легпрома.
Мероприятие, организованное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, показало высокую эффективность в установлении контактов с потенциальными клиентами, такими как German Fashion, Sportsdome Stores, Schäfer Strumpffabrick, Wünsche Gruppe, Agentur Sport, Einkauf Real, Big&Littles Gmbh, Company Presentation for e-commerce (eBay, Amazon, Zalando), Intersport, Woolworth, Dobotex (PUMA SE Group: PUMA, Levi’s, Tommy Hilfiger), LYNX TRADING, e-connexion GmbH, Aulenbacher CmbH (HPG Trading GmbH, Filla, Zoggs, Dare2be) и др.
На сегодняшний день зарубежный рынок не имеет достаточной информации о том, что российские производители соответствуют всем международным стандартам, открыты к сотрудничеству и развитию партнёрских отношений.
К примеру, компания «ТОП» получила международный сертификат Trigon Select – АА и находится в процессе согласования коммерческих условий с E&E Progress, E-Connexion, готовы к отгрузкам на экспорт. Планируется сотрудничество с площадками электронной торговли Amazon, eBay, Real, Zalando для развития бренда и продаж. Кроме того, в активной фазе обсуждение условий сотрудничества для представления и продвижения продукции ООО «ТОП» компанией E&E Progress на территории Германии. С Hanz-Petter Gennen продолжается обсуждение продвижения бренда GRDAN и производство Private Label для крупных брендов на территории Германии.
Компания Pompa, получившая аналогичный международный сертификат Trigon Select – АА, демонстрирует динамичное развитие бренда и рост продаж на европейских площадках электронной торговли. Успешно реализуется сотрудничество с шоурумами и агентами на территории Европы, планируется установление контактов с иностранными партнерами для дальнейшего партнерства: Hugo Boss, Van Laack, Bugatti, Baumler, Regent, Benvenuto, Baldessarini, Marks & Spencer, Marc Aurel, Charles STOCKMANN, Kaufhof, Peek&Cloppenburg, Colmar, Tommi Hilfiger, Promod, Tom Tailor, Escada, Armani, Lacoste, Inditex.
Для всех компаний, прошедших международную сертификацию, была произведена презентация и продвижение по базе иностранных партнеров Trigon Select & German Fashion для более 400 брендов/ритейлеров. Был организован воркшоп для презентации возможностей предприятия, состоялись встречи на территории Европы с представителями иностранных компаний по вопросам сотрудничества и поиска клиентов, потенциальных возможностей представления товаров и развития на европейском рынке.
СПРАВОЧНО
Проект «Международная сертификация ведущих российских предприятий легкой промышленности и их активное продвижение на внешние рынки» впервые организован Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 2019 году. 12 предприятий лёгкой промышленности успешно прошли аудит и получили оценку экспертов из Международной Федерации Одежды The International Apparel Federation (IAF) и компании Trigon Select Ltd. По итогам аудита 7 российских предприятий получили статус, подтверждающий их высокие производственные стандарты, ещё 5 компаний обладают хорошими производственными стандартами. Во время сертификации каждому предприятию был присвоен рейтинг, сформирован индивидуальный план развития и продвижения на внешнем рынке, а также были предоставлены рекомендации для повышения рейтинга на международном уровне. Одними из параметров проверки, на основании которых впоследствии были выданы заключения, стали уровень производства и качества продукции, возможности производственной системы, организация предприятия и его менеджмент.