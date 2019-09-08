Завершился Международный конкурс молодых талантов ART-RAZGULYAY

Модный дом IGOR GULYAEV подвел итоги Международного конкурса Art-Razgulyay, в котором приняли участие более 150 молодых дизайнеров, художников и модельеров со всей России, а также из стран СНГ.
Победительница конкурса была объявлена 05 октября 2019 года в рамках Международного форума моды в г. Санкт-Петербурге. Участие в торжественной церемонии награждения принял вдохновитель и главный инициатор конкурса, известный российский модельер Игорь Гуляев.
Победа в конкурсе была присуждена Марии Крыласовой, студентке Казанского технологического университета. В символике ее работ использованы дубовые листья (олицетворяющие крепкое здоровье и твердую жизненную позицию), лошади (символ трудолюбия, благополучия, достатка), бабочки (символ легкости и нежности).
«От всей души благодарим участников, приславших свои работы на конкурс. Должен отметить высокий уровень творчества и широту воображения конкурсантов, готовность и умение переосмысливать классические паттерны. Это говорит об огромном потенциале молодежи. Видим свою миссию в том, чтобы помочь молодым людям в развитии этого потенциала, поиске собственного стиля и своей профессиональной траектории. Мы хотим, чтобы их достижения не оставались на бумаге, а были реализованы в одежде. Вместе мы можем сформировать новые тренды в мире современной моды, сделав повседневную одежду стильной, оригинальной и удобной», - говорит Игорь Гуляев.
Разработанные Марией Крыласовой элементы будут использованы в одной из коллекций Игоря Гуляева.
ПАРТНЕРЫ
Конкурс проводился с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, поиска новых имен и нового содержания традиционных элементов в индустрии моды и дизайна.
Партнерами конкурса Art-Razgulyay выступают Общероссийская общественная организация “Российский Союз Молодежи” и информационный портал Новости Школ.