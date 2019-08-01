Букмекерская контора 1хБет – новые стандарты ставок

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Новый сезон вновь ужасно начался для «Монако». Складывается такое впечатление, что подопечные Жардима еще просто не пришли в себя после того, как едва не вылетели из Лиги 1 по итогам предыдущего розыгрыша. Итог стартовых 5 туров – 19-е место в турнирной таблице при жалких двух набранных очках.
Сделать прогнозы на дальнейшее выступление клуба можно в букмекерской конторе 1хБет. Летом монегаски потратили на приобретение новых игроков более 100 миллионов евро, однако реального эффекта пока не видно. Из тех, кто присоединился к команде недавно, можно выделить разве что Бен-Йеддера, который уже успел отметиться несколькими важными голами.
Откровенно провальные результаты на старте сезона привели к тому, что уже пошли разговоры об увольнении наставника, хотя он вернулся на свою должность только в 2019-м году.
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Сейчас у «Монако» много либо талантливой молодежи, или уже ветеранов, а реальных звезд, которые готовы вести за собой коллектив, можно пересчитать буквально по пальцам одной руки, но им тоже не хватает стабильности, что сразу отражается на результатах клуба.
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